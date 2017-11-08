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Жизнь без преград

В благотворительности участвуют две трети россиян, показало исследование

00:0108.11.2017
(обновлено: 08:21 08.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРоссияне стали больше доверять благотворительным организациямРоссияне стали больше доверять благотворительным организациям
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Две трети россиян (67%) участвовали в благотворительности (отдавали деньги или были волонтерами) за последний год. Таковы данные исследования частных пожертвований, которое ежегодно проводит Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ".

"Исследование демонстрирует стабильные показатели вовлеченности россиян в благотворительность. Интересно, что молодые люди хотят заниматься благотворительностью, потому что это помогает им чувствовать себя лучше и быть примером для других. Именно на привлечение друзей и близких направлена инициатива #ЩедрыйВторник – международный день благотворительности. #ЩедрыйВторник позволяет не только проявить личную инициативу, но и рассказать об этом другим. В этом году он состоится 28 ноября", — прокомментировала результаты исследования директор Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ" Мария Черток.

Больше половины жителей России (53%) совершали денежные пожертвования. Типичная сумма пожертвования в России — 2000 рублей. Женщины отдавали деньги чаще, но вот мужчины перечисляли более крупные суммы на благотворительность. Молодые люди (25-34 года) охотнее жертвовали деньги или оказывали спонсорскую поддержку (64% против 49% для лиц в возрасте 55+).

Отправка СМС — это основной способ перевести деньги на благотворительность (40%), чуть реже используют банковские карты (34%) или кладут наличные деньги в ящик для пожертвований (31%).

Благотворительность с умом: помочь и не пострадать самому
© РИА Новости . Даничев Алексей
Благотворительность с умом: помочь и не пострадать самому

Каждый пятый россиянин (22%) за прошедший год занимался волонтерской деятельностью. Чаще всего это была работа добровольцем в пользу НКО или религиозных организаций. В основном ей занимались молодые люди от 18 до 34 лет с более низким семейным доходом. Чаще всего жители страны помогают детям (58%), на втором месте по популярности религиозные организации (30%), на третьем — помощь бедным (28%), на четвертом — помощь животным (20%). Наименее интересными направлениями помощи являются научные исследования, защита прав человека и психическое здоровье (все по 1%).

Что касается причин, то 47% ответили, что помогают, поскольку им небезразлична проблема, а 43% людей хотят поддержать менее благополучных людей, чем они сами.

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