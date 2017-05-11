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Дело "ловца покемонов" Руслана Соколовского

04:2311.05.2017
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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В августе 2016 года блогер Руслан Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела царской семьи, которая была канонизирована Русской православной церквью (РПЦ). Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

На видео молодой человек заявлял, что решил ловить покемонов в церкви в качестве протеста против закона, запрещающего это делать. За действия в религиозных учреждениях, подобные ловле покемонов, предусмотрена ответственность: штраф до полумиллиона рублей или три года лишения свободы.

Видеоролик вызвал общественный резонанс, собрав полмиллиона просмотров.

После проверки следователи возбудили уголовное дело по статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". 3 сентября блогера арестовали на два месяца и предъявили ему обвинение.

Руслан Соколовский был взят под стражу из-за отсутствия постоянного места жительства и возможных трудностей организации содержания под домашним арестом или подпиской о невыезде.

В РПЦ обратили внимание на то, что "что основанием для задержания Следственным комитетом Руслана Соколовского явился не сам факт "ловли покемонов", а обвинение в экстремизме, в котором кощунственный и оскорбительный ролик стал лишь одним из характерных эпизодов, причем не основным".

Представитель Екатеринбургской епархии заявил, что РПЦ не намерена оказывать какое-либо влияние на суд в расчете "показаться добренькими". В тоже время в Русской церкви считают, что "подобного рода провокации, направленные на разрушение мира и согласия, возбуждение неприязни и вражды по религиозному признаку должны решительно пресекаться в строгом соответствии с государственным законодательством во избежание повторения их в дальнейшем".

8 сентября Свердловский областной суд отпустил Соколовского под домашний арест.

28 октября Кировский суд Екатеринбурга снова поместил блогера под стражу. Ужесточение меры пресечения было связано с визитом к Соколовскому во время домашнего ареста его невесты, которая пришла поздравить его с днем рождения. Следствие посчитало, что таким образом были нарушены условия домашнего ареста.

18 января 2017 года срок ареста продлили до 22 февраля, но 13 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения, и Соколовского снова перевели под домашний арест.

В середине февраля в Екатеринбурге было завершено расследование дела блогера, материалы были направлены в суд.

27 февраля состоялись предварительные слушания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Согласно Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ они проводились в закрытом режиме. Суд оставил Соколовского под домашним арестом до 14 августа.

13 марта 2017 года в Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела по существу. По словам адвоката, Соколовский не признает вину "в уголовно-правовом смысле", но по-человечески готов извиниться перед людьми, которые почувствовали себя оскорбленными при просмотре его роликов.

15 марта по делу "ловца покемонов" в храме состоялось очередное судебное заседание. На нем, в частности, выступал настоятель храма "Большой Златоуст" Виктор Явич, который проходит по делу свидетелем и считает себя оскорбленным роликами молодого человека. Руслан Соколовский извинился перед этим священником. По словам адвоката обвиняемого, священник сказал, что он прощает Соколовского и не хочет, чтобы того посадили в тюрьму.

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений (Кульберг) заявил, что блогер извинился только перед одним человеком, а не теми группами населения, которых оскорбил в своих видеороликах.

В епархии заявили, что ждут от блогера публичных извинений за поступок.

28 апреля гособвинитель потребовала приговорить Руслана Соколовского к 3,5 годам реального лишения свободы. По ее мнению, блогер может исправиться только в условиях реального лишения свободы. Она также добавила, что часть материалов по делу выделена в отдельное производство. По ним ведется проверка.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая должен вынести приговор по делу "ловца покемонов" Руслана Соколовского.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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