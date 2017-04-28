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Происшествия

Приговор по делу "ловца покемонов" Соколовского огласят 11 мая

11:2928.04.2017
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© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Комаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая вынесет приговор по громкому делу "ловца покемонов" Руслана Соколовского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Обвинение требует 3,5 года колонии для "ловца покемонов" Соколовского
"Удаляюсь в совещательную комнату до 11.00 11 мая", — сказала судья.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

Гособвинитель в пятницу попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года.

Вокруг света с Pokemon Go: виртуальный квест в реальности
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ России официальный релиз новой игры должен состояться в ближайшее время (точная дата не называется), но многие россияне уже вовсю в нее играют, скачав из неофициальных источников.

На фото: молодой человек в парке перед Новосибирским театром оперы и балета играет в игру Pokemon Go.Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В России официальный релиз новой игры должен состояться в ближайшее время (точная дата не называется), но многие россияне уже вовсю в нее играют, скачав из неофициальных источников.

На фото: молодой человек в парке перед Новосибирским театром оперы и балета играет в игру Pokemon Go.
© REUTERS / Spanish Interior MinistryНа территории Испании игра Pokemon Go доступна с прошлой недели. Чтобы предотвратить неприятности в реальном мире, пока игрок пытается поймать покемонов на улицах испанских городов, национальная полиция обнародовала рекомендации по этой игре, которые она разместила на своем Twitter. Для большей наглядности там же размещена фотография двух офицеров в окружении четырех покемонов.Сотрудники испанской полиции с персонажами Pokemon Go
© REUTERS / Spanish Interior Ministry
На территории Испании игра Pokemon Go доступна с прошлой недели. Чтобы предотвратить неприятности в реальном мире, пока игрок пытается поймать покемонов на улицах испанских городов, национальная полиция обнародовала рекомендации по этой игре, которые она разместила на своем Twitter. Для большей наглядности там же размещена фотография двух офицеров в окружении четырех покемонов.
© AFP 2017 / Stefan HeunisМногопользовательская игра Pokemon Go – это приложение от компании Nintendo, которое позволяет "ловить" покемонов при помощи камеры смартфонов, таким образом соединяя воедино виртуальное и реальное пространства.

На фото: студенты нигерийского университета Лагос играют в игру Pokemon Go.Студенты нигерийского университета Лагос играют в Pokemon Go
© AFP 2017 / Stefan Heunis
Многопользовательская игра Pokemon Go – это приложение от компании Nintendo, которое позволяет "ловить" покемонов при помощи камеры смартфонов, таким образом соединяя воедино виртуальное и реальное пространства.

На фото: студенты нигерийского университета Лагос играют в игру Pokemon Go.
© AFP 2017 / Yasser Al ZayyatЦифровой и реальный миры в новой игре соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

На фото: посетитель рыбного рынка Эль-Кувейта, Кувейт, играет в игру Pokemon Go.Pokemon Go на рыбном рынке Эль-Кувейта, Кувейт
© AFP 2017 / Yasser Al Zayyat
Цифровой и реальный миры в новой игре соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

На фото: посетитель рыбного рынка Эль-Кувейта, Кувейт, играет в игру Pokemon Go.
© AFP 2017 / Remko de WaalОдна из основных целей новой игры – поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр").

На фото: игра в Pokemon Go в Харлеме, Нидерланды.Игроки в Pokemon Go в Харлеме, Нидерланды
© AFP 2017 / Remko de Waal
Одна из основных целей новой игры – поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр").

На фото: игра в Pokemon Go в Харлеме, Нидерланды.
© REUTERS / Mark KauzlarichПомимо прыгающих фигурок покемонов в игре расставлены так называемые PokeStop – в основном, элементы городского ландшафта (известные здания и памятники) – подойдя к которым, можно получить специальные бонусы в виде покешаров или яйца покемона.

На фото: игра в Pokemon Go в Нью-Йорке, США.Игра в Pokemon Go на улице Нью-Йорка, США
© REUTERS / Mark Kauzlarich
Помимо прыгающих фигурок покемонов в игре расставлены так называемые PokeStop – в основном, элементы городского ландшафта (известные здания и памятники) – подойдя к которым, можно получить специальные бонусы в виде покешаров или яйца покемона.

На фото: игра в Pokemon Go в Нью-Йорке, США.
© AFP 2017 / Anwar AmroОхота на покемонов затягивает – новое приложение заставило выйти на улицы, в парки, на пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.

На фото: игроки в Pokemon Go в Бейруте, Ливан.Игроки в Pokemon Go на улице Бейрута, Ливан
© AFP 2017 / Anwar Amro
Охота на покемонов затягивает – новое приложение заставило выйти на улицы, в парки, на пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.

На фото: игроки в Pokemon Go в Бейруте, Ливан.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПрежде чем распространять игру Pokemon Go, необходимо получить заключение психологов по поводу ее безопасности, так как соединение в ней виртуального и реального миров может серьезно влиять на психику людей, заявил бывший глава Роспотребнадзора, помощник премьер-министра РФ Геннадий Онищенко.Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Прежде чем распространять игру Pokemon Go, необходимо получить заключение психологов по поводу ее безопасности, так как соединение в ней виртуального и реального миров может серьезно влиять на психику людей, заявил бывший глава Роспотребнадзора, помощник премьер-министра РФ Геннадий Онищенко.
© AFP 2017 / Oli Scarff Благодаря новой игре Pokemon Go стоимость акций японской компании Nintendo Co достигла максимума с апреля 2010 года. По итогам торгов стоимость акций компании на Токийской фондовой бирже выросла на 14,36%, до 31,77 иены за бумагу.

На фото: игра в Pokemon Go в Лондоне, Великобритания.Игра Pokemon Go в Лондоне, Великобритания
© AFP 2017 / Oli Scarff
Благодаря новой игре Pokemon Go стоимость акций японской компании Nintendo Co достигла максимума с апреля 2010 года. По итогам торгов стоимость акций компании на Токийской фондовой бирже выросла на 14,36%, до 31,77 иены за бумагу.

На фото: игра в Pokemon Go в Лондоне, Великобритания.
© AFP 2017 / William WestРазработчиком новой игры является фирма Niantic, а распространителем – Pokemon Company. Компании Nintendo принадлежат 5-10% доля в первой фирме и 33% доля во второй.

На фото: игра в Pokemon Go возле Сиднейского оперного театра, Австралия.Игроки в Pokemon Go возле Сиднейского оперного театра, Австралия
© AFP 2017 / William West
Разработчиком новой игры является фирма Niantic, а распространителем – Pokemon Company. Компании Nintendo принадлежат 5-10% доля в первой фирме и 33% доля во второй.

На фото: игра в Pokemon Go возле Сиднейского оперного театра, Австралия.
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