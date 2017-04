Приговор по делу "ловца покемонов" Соколовского огласят 11 мая

Благодаря новой игре Pokemon Go стоимость акций японской компании Nintendo Co достигла максимума с апреля 2010 года. По итогам торгов стоимость акций компании на Токийской фондовой бирже выросла на 14,36%, до 31,77 иены за бумагу.



На фото: игра в Pokemon Go в Лондоне, Великобритания.