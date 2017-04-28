Приговор по делу "ловца покемонов" Соколовского огласят 11 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая вынесет приговор по громкому делу "ловца покемонов" Руслана Соколовского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Удаляюсь в совещательную комнату до 11.00 11 мая", — сказала судья.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

Гособвинитель в пятницу попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года.