Биография Брижит Макрон

Первая леди Франции Брижит Макрон (Brigitte Macron; в девичестве — Тронье) родилась 13 апреля 1953 года в небольшом городке Амьен на севере Франции в семье шоколатье, где она была младшей из шести детей.

В 1974 году она вышла замуж за банкира Андрэ Луи Озьера и впоследствии родила ему троих детей: сына Себастьяна и дочерей — Лоренс и Тиффани.

Получив педагогическое образование, Брижит преподавала в Париже, затем работала в Страсбурге. В 1991 году она переехала в город Амьен, где преподавала французский и латинский в иезуитской средней школе La providence.

Там же она вела театральный кружок.

В 1993 году познакомилась с 15-летним школьником Эммануэлем Макроном. Через два года он уехал учиться в Париж. В течение нескольких лет Эммануэль и Брижит общались с помощью писем.

В 2006 году Бриджит развелась, а в 2007 году вышла замуж за Эммануэля Макрона.

В 2015 году Брижит Макрон прекратила преподавательскую деятельность. Она посвятила себя политической карьере мужа, нередко помогала составлять речи для его политических выступлений.

В 2017 году, когда Эммануэль Макрон был избран президентом Франции, Брижит Макрон стала самой возрастной (64 года) первой леди Пятой республики.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников