Биография Брижит Макрон
17:0210.05.2017
(обновлено: 17:48 10.05.2017)
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Первая леди Франции Брижит Макрон (Brigitte Macron; в девичестве — Тронье) родилась 13 апреля 1953 года в небольшом городке Амьен на севере Франции в семье шоколатье, где она была младшей из шести детей.
В 1974 году она вышла замуж за банкира Андрэ Луи Озьера и впоследствии родила ему троих детей: сына Себастьяна и дочерей — Лоренс и Тиффани.
Получив педагогическое образование, Брижит преподавала в Париже, затем работала в Страсбурге. В 1991 году она переехала в город Амьен, где преподавала французский и латинский в иезуитской средней школе La providence.
Там же она вела театральный кружок.
В 1993 году познакомилась с 15-летним школьником Эммануэлем Макроном. Через два года он уехал учиться в Париж. В течение нескольких лет Эммануэль и Брижит общались с помощью писем.
В 2006 году Бриджит развелась, а в 2007 году вышла замуж за Эммануэля Макрона.
В 2015 году Брижит Макрон прекратила преподавательскую деятельность. Она посвятила себя политической карьере мужа, нередко помогала составлять речи для его политических выступлений.
В 2017 году, когда Эммануэль Макрон был избран президентом Франции, Брижит Макрон стала самой возрастной (64 года) первой леди Пятой республики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
© AP Photo / Christophe EnaНовый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
Новый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
© AP Photo / Claude ParisБрижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
Брижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
© REUTERS / Philippe WojazerВ тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
В тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool PhotoЗнакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
Знакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
© AP Photo / Christophe EnaВстреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
Встреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
© AP Photo / Eric Feferberg/PoolУзнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
Узнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
© AP Photo / Jacques BrinonКогда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
Когда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
Брижит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.
© AP Photo / Pascal Lachenaud/PoolВпервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
Впервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ PoolБрижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
Брижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
© REUTERS / Benoit TessierБудущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.
Будущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.
Эммануэль Макрон усыновил всех трех детей Брижит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.
© AP Photo / Christophe EnaУ Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
У Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
© REUTERS / Stephane MaheЭммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
Брижит Макрон и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.