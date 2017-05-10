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Биография Брижит Макрон

17:0210.05.2017
(обновлено: 17:48 10.05.2017)
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© AP Photo / Claude ParisБрижит Макрон. Архивное фотоБрижит Макрон. Архивное фото
© AP Photo / Claude Paris

Первая леди Франции Брижит Макрон (Brigitte Macron; в девичестве — Тронье) родилась 13 апреля 1953 года в небольшом городке Амьен на севере Франции в семье шоколатье, где она была младшей из шести детей.

В 1974 году она вышла замуж за банкира Андрэ Луи Озьера и впоследствии родила ему троих детей: сына Себастьяна и дочерей — Лоренс и Тиффани.

Получив педагогическое образование, Брижит преподавала в Париже, затем работала в Страсбурге. В 1991 году она переехала в город Амьен, где преподавала французский и латинский в иезуитской средней школе La providence.

Там же она вела театральный кружок.

В 1993 году познакомилась с 15-летним школьником Эммануэлем Макроном. Через два года он уехал учиться в Париж. В течение нескольких лет Эммануэль и Брижит общались с помощью писем.

В 2006 году Бриджит развелась, а в 2007 году вышла замуж за Эммануэля Макрона.

В 2015 году Брижит Макрон прекратила преподавательскую деятельность. Она посвятила себя политической карьере мужа, нередко помогала составлять речи для его политических выступлений.

В 2017 году, когда Эммануэль Макрон был избран президентом Франции, Брижит Макрон стала самой возрастной (64 года) первой леди Пятой республики.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Новая первая леди Франции Брижит Макрон
© AP Photo / Christophe EnaНовый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Новый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
© AP Photo / Claude ParisБрижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Брижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
© REUTERS / Philippe WojazerВ тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© REUTERS / Philippe Wojazer
В тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool PhotoЗнакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.Обеденный перерыв во время предвыборной поездки Эммануэля Макрона
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool Photo
Знакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
© AP Photo / Christophe EnaВстреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Встреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
© AP Photo / Eric Feferberg/PoolУзнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool
Узнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
© AP Photo / Jacques BrinonКогда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Jacques Brinon
Когда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБрижит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.Супруга Эммануэля Макрона Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Брижит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.
© AP Photo / Pascal Lachenaud/PoolВпервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.Супруга Эммануэля Макрона Бриджит
© AP Photo / Pascal Lachenaud/Pool
Впервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ PoolБрижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ Pool
Брижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
© REUTERS / Benoit TessierБудущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
Будущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭммануэль Макрон усыновил всех трех детей Брижит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эммануэль Макрон усыновил всех трех детей Брижит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.
© AP Photo / Christophe EnaУ Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит около своего дома на севере Франции
© AP Photo / Christophe Ena
У Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
© REUTERS / Stephane MaheЭммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит, 2016
© REUTERS / Stephane Mahe
Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
© REUTERS / Christian HartmannБрижит Макрон и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.Супруга Эммануэля Макрона Бриджит и ее дочь Тифейна во время политического митинга в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
Брижит Макрон и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.
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