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Учительница первая моя: у Франции новая первая леди

13:5008.05.2017
(обновлено: 14:12 08.05.2017)
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© AP Photo / Christophe EnaЭммануэль Макрон с супругой БриджитЭммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Christophe Ena

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Кого выбрала Франция новым президентом, мы уже знаем. Кого много лет назад выбрал в качестве спутницы жизни Эммануэль Макрон – тоже. Самый молодой президент (39 лет) в истории Франции и самая возрастная (64 года) первая леди Пятой республики: есть чему удивляться и что обсудить — даже тем, кто далек от международной политики.

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Голосование Макрона и Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции


Удивляться этому матримониальному союзу помогают слухи о том, что 10-летний брак нового французского президента – лишь прикрытие его нетрадиционной ориентации. Но сплетни как возникли в "желтой" прессе, так и рассеялись в тумане предвыборных вбросов.

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции
© РИА Новости . Владимир Добровольский
Парижане одобрительно встретили новость о победе Макрона

Либо Макрон с молодости умеет вести себя как опытный шпион и может каким-то невероятным образом (уже много лет) влиять на европейское папарацци-сообщество, либо все так и было: в отрочестве Эммануэль влюбился в свою учительницу, а потом, возмужав, вернулся и забрал Бриджит Тронье от мужа-банкира.   

Когда-то (фактически) из-за действий наглых французских папарацци в Париже погибла главная принцесса мира – Диана. 20 лет спустя, в наш век высоких технологий и пост-правды пока никто из бульварных "расследователей" не смог доказать, что Эммануэль и Бриджит много лет обманывали Францию, Европу, весь мир.

Ну и – если подключить логику – стал бы когда-то никому особенно не известный Макрон скрывать свою якобы гомосексуальность (это в свободолюбивой Франции, а смысл? – могущественное гей-лобби никто не отменял) таким сложным и странным способом: уводя из обеспеченной семьи мать троих детей, которая старше его почти на 25 лет?

А ей все это зачем тогда понадобилось? А почему вдруг Бриджит, а не какая-то молодая, допустим, нуждающаяся в деньгах, девушка? Не выстраивается.

Неравный брак 

© AP Photo / Eric Feferberg/PoolЭммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool
Эммануэль Макрон с супругой Бриджит

Супруга нового президента Франции – ну совсем отличная от других. Да, она стильная и стройная, хорошо выглядит в свои годы, но вспомним первую леди Карлу Бруни (Саркози): кто с ней в этом мире может сравниться? Разве что Мелания Трамп (обе, кстати, бывшие модели).

Учительница Бриджит Тронье, в отличие от той же Мелании или Карлы, во-первых, далеко не так молода, во-вторых – действительно всерьез интересуется политикой, то есть карьерой мужа. И карьера эта развивалась на ее глазах, молодой Эммануэль становился политиком, когда Тронье уже вырастила детей (а сейчас у нее еще и внуков много).

Фондовая биржа. Архивное фото
© AP Photo / Hiro Komae
Биржи АТР в основном растут на сообщениях о победе Макрона

То есть абсолютно обратная ситуация: девушки-модели вышли замуж за очень известных и влиятельных мужчин, Бриджит – за молодого специалиста, который за 10 лет брака с ней вырос до президента Франции.

 Не зря же все-таки у мужчин есть выражение "фартовая женщина" — с которой везет по жизни. Эммануэлю Макрону, выходит, с любимой женщиной вовремя повезло.

Дневник Бриджит

© AP Photo / Christophe EnaБриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Бриджит Макрон

Бывшая преподавательница французского языка, литературы и театрального искусства теперь вновь оттачивает свои педагогические способности на любимом ученике – во время дебатов и митингов.

Эммануэль Макрон и его супругу Бриджит на карикатуре журнала Charlie Hebdo
© Charlie Hebdo
Charlie Hebdo в новой карикатуре высмеял Макрона и его супругу

Когда Макрон стал министром экономики и финансов, супруга вводила его в свет: она любит театр и литературу, посещает все значимые культурные события во Франции.

Существует мнение, что Бриджит и вовсе сыграла решающую роль в превращении никому не известного банкира в кандидата в президенты. Журналы с вниманием отнеслись к необычной паре, начали публиковать их совместные снимки. Держась за руки супруги позировали в отпуске, на природе, у моря. И, конечно, их заметили: министров много, но такой семейный союз был один.

© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Второй тур президентских выборов во Франции


Французов удивить трудно, они давно привыкли к скандалам вокруг личной жизни Франсуа Олланда: то у него одна подруга, то другая, то третья (официальной Первой леди при нем в стране не было – на своих возлюбленных он так и не женился). 

А чету Макронов стали постепенно запоминать. Бриджит Тронье в одном из интервью пошутила, что очень рассчитывает на победу мужа в этом году, "ведь во время следующего президентского срока мне будет уже 70".

Так долго ждать ей не пришлось. Макрон все-таки стал президентом.

© AP Photo / Jacques BrinonЭммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Jacques Brinon
Эммануэль Макрон с супругой Бриджит

И напоследок – немного фантастики. Предположим, 10 лет назад молодой Эммануэль Макрон врывается в размеренную жизнь симпатичной учительницы Бриджит Тронье (которой на тот момент все-таки уже за пятьдесят). У 29-летнего Эммануэля, кроме перспектив и предложения руки и сердца, есть условие: вместе, грамотно идти по жизни.

Вместе – это важнее, чем просто брак, любовь и секс. Это адекватное поведение, умение хранить секреты и организовывать правильный пиар их отношений. Никто никого не вводит в заблуждение, всем все понятно, договор заключен.

© AP Photo / Claude ParisБриджит Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Бриджит Макрон

Впереди банки, Ротшильды, посты министра экономики и лидера партии, борьба, дебаты и рискованная президентская гонка. То, что казалось авантюрой, становится реальностью: учительница Бриджит вдруг достигает вершины супружеской "карьеры"  — становится первой леди, женой самого молодого президента в истории Франции.

Даже если в этом союзе нет любви и страсти, а есть только расчет и взаимное уважение, то, согласитесь, условия договора были выполнены с блеском.

Ну а если это еще и любовь – то девушкам остается завидовать молча. Я (в этом случае) пока не знаю ни одной женщины в мире, которой бы в 64 года повезло в неравном браке так, как Бриджит Тронье-Макрон.

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