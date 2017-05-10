Биография Даниила Дондурея

Кинокритик Даниил Борисович Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске.

В 1971 году окончил факультет истории и теории искусств Академии художеств в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Кандидат философских наук (1975).

В 1975-1981 годах работал в Институте истории искусств, в 1981-1986 годах — в НИИ культуры РСФСР.

В 1986-1993 годах был ведущим научным сотрудником в Институте киноискусства.

С 1993 года занимал пост главного редактора журнала "Искусство кино".

С 1972 года Дондурей печатался в журналах: "Декоративное искусство", "Смена", "Огонек", "Литературное обозрение", "Искусство кино", "Эксперт", "Вопросы философии" и др. Составил ряд научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино.

Работы Дондурея были переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии.

Был членом Союза художников СССР (1979), Союза театральных деятелей СССР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988), секретарем Союза кинематографистов СССР (с 1990 года).

С 1992 года являлся одним из ведущих консультантов правительственных органов, в качестве эксперта он готовил многие государственные решения в сфере культуры.

С 1992 по 2000 год являлся членом Коллегии Госкино РФ, с 2000 года — членом Коллегии Министерства культуры РФ, с 2004 года — членом Федеральной конкурсной комиссии по телевидению и радиовещанию.

С 2006 года входил в Совет по культуре и искусству при президенте РФ, а с 2006 по 2007 год был членом президиума этого совета.

В последнее время Дондурей входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

С 2007 года он был членом Академии Российского телевидения.

10 мая 2017 года Даниил Дондурей скончался.

Дондурей был удостоен премий Союза художников СССР, "Литературной газеты", журналов "Литературное Обозрение", "Смена", "Декоративное искусство" и др. Лауреат премии "Ника" "за вклад в кинематографические науки, критику и образование" (2015).

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