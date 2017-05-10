Умер кинокритик Даниил Дондурей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кинокритик Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни, сообщил режиссер Виталий Манский в социальной сети Facebook.

"Невозможно произнести эти слова… Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я бы хотел сейчас говорить бесконечно об этом чистейшем и абсолютно умнейшем человеке", — написал Манский.

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте.