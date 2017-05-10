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Бывший глава ФБР Джеймс Коми

02:4410.05.2017
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© AFP 2017 / Jim WatsonДжеймс КомиДжеймс Коми
© AFP 2017 / Jim Watson

Бывший глава ФБР Джеймс Коми (James Comey) родился 14 декабря 1960 года в Йонкерсе (штат Нью-Йорк, США).

После окончания учебы в средней школе Northern Highlands Regional High School поступил в Чикагский университет и в 1985 году окончил юридический факультет вуза.

С 1985 по 1987 год работал в адвокатских конторах Нью-Йорка, был помощником окружного судьи. В 1987 году поступил на работу в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

В 1996 — 2001 годы работал в прокуратуре Ричмонда по восточному округу штата Вирджиния. Выступал прокурором в уголовном деле по теракту против американских военных в Саудовской Аравии ("дело о взрыве жилого комплекса Хубар"). Также Коми преподавал юриспруденцию в Школе права Университета Ричмонда (University of Richmond School of Law).

В 2003 — 2005 годы Джеймс Коми был заместителем генерального прокурора США.

В 2005 году Джеймс Коми покинул прокуратуру и ушел с государственной службы. В качестве независимого эксперта он привлекался крупными финансовыми компаниями, у которых были определенные разногласия с государством. С 2005 года по 2010 год Коми был старшим вице-президентом корпорации Lockheed Martin, затем работал главным консультантом инвесткомпании Bridgewater Associates.

С начала 2013 года Коми — старший исследователь в Колумбийском университете права (Columbia Law School) и член совета директоров международного банка HSBC.

21 июля 2013 года президент США Барак Обама предложил кандидатуру Джеймса Коми на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США.

30 июля 2013 года сенат США проголосовал 93 голосами против одного за утверждение Джеймса Коми. Он сменил на посту директора ФБР Роберта Мюллера, который возглавлял ведомство на протяжении 12 лет.

В ходе президентской кампании 2016 года Коми вызвал критику со стороны кандидатов после того, как дважды начинал и дважды прекращал расследование против представителя демократов Хиллари Клинтон в связи с использованием ею частного электронного сервера в должности госсекретаря США.

В январе 2017 года Джеймс Коми заявил, что Республиканская партия подвергалась кибератакам, в которых США обвинили Россию.

9 мая 2017 года президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Джеймс Коми женат, у него пятеро детей.

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