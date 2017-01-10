ФБР заявляет, что Республиканская партия также подвергалась атакам хакеров

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Республиканская партия подвергалась кибератакам, в которых США обвинили Россию.
"Были успешные атаки на некоторые группы или кампании национального уровня Республиканской партии и некоторые частично успешные атаки на старые сервера национального комитета Республиканской партии", — сказал Коми на слушаниях в сенате.
При этом он отметил, что не обладает сведениями о том, что аналогичным атакам подвергалась кампания кандидата на президентский пост, победившего на выборах Дональда Трампа.
По замечанию главы ФБР, информация, полученная в результате атаки на сервер национального комитета Республиканской партии "была старой и не была обнародована". "У нас нет свидетельств, подтверждающих, что кампания Трампа или действующий сервер национального комитета Республиканской партии были успешно взломаны", — сказал Коми.
По замечанию главы ФБР, информация, полученная в результате атаки на сервер национального комитета Республиканской партии "была старой и не была обнародована". "У нас нет свидетельств, подтверждающих, что кампания Трампа или действующий сервер национального комитета Республиканской партии были успешно взломаны", — сказал Коми.