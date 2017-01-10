ФБР заявляет, что Республиканская партия также подвергалась атакам хакеров

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Республиканская партия подвергалась кибератакам, в которых США обвинили Россию.

"Были успешные атаки на некоторые группы или кампании национального уровня Республиканской партии и некоторые частично успешные атаки на старые сервера национального комитета Республиканской партии", — сказал Коми на слушаниях в сенате.

При этом он отметил, что не обладает сведениями о том, что аналогичным атакам подвергалась кампания кандидата на президентский пост, победившего на выборах Дональда Трампа.

По замечанию главы ФБР, информация, полученная в результате атаки на сервер национального комитета Республиканской партии "была старой и не была обнародована". "У нас нет свидетельств, подтверждающих, что кампания Трампа или действующий сервер национального комитета Республиканской партии были успешно взломаны", — сказал Коми.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов. Российские власти отрицают подобные обвинения.

По замечанию главы ФБР, информация, полученная в результате атаки на сервер национального комитета Республиканской партии "была старой и не была обнародована". "У нас нет свидетельств, подтверждающих, что кампания Трампа или действующий сервер национального комитета Республиканской партии были успешно взломаны", — сказал Коми.