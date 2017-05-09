Биография Мун Чжэ Ина

Корейский политик Мун Чжэ Ин родился 24 января 1953 года в городе Кочжэ провинции Кёнсан-Намдо (Южная Корея). Учился в средней школе Кённам в Пусане, которая считается одним из самых престижных школ за пределами Сеула. После окончания школы поступил в университет Кёнхи, где специализировался в области права.

Был арестован и исключён из университета, когда организовал студенческий протест против конституции Юсин. Мун Чжэ Ин был приговорен к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год, а затем призван на службу в морскую пехоту. В составе южнокорейского спецназа участвовал в конфликте в Пханмунджоме в 1976 году.

В 1980 году сдал государственный экзамен на право заниматься юридической практикой. планировал стать судьёй, но из-за его участия в акциях протеста получил отказ. Решив стать адвокатом, он уехал в Пусан, где встретился с будущим президентом Южной Кореи Но Му Хёном.

В 2002 году Мун Чжэ Ин поддержал Но Му Хёна, который баллотировался на пост президента.

После избрания Но Му Хёна президентом Мун Чжэ Ин работал в его администрации: в 2003-2004, 2005-2006 годах — старшим секретарем по гражданским вопросам; в 2004-2005 годах — старшим секретарем по гражданскому обществу.

В 2007-2008 годах возглавлял администрацию президента.

С 2009 года — исполнительный директор, с 2010 года — председатель правления Фонда Но Му Хёна.

В 2012 году участвовал в президентских выборах от оппозиции, набрав 48% голосов избирателей, уступил Пак Кын Хе.

В 2012-2016 годах — член Национального собрания Республики Корея 19-го созыва.

В 2015-2016 годах был председателем Демократической партии Кореи.

В апреле 2017 года Мун Чжэ Ин был зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Корея.

9 мая 2017 года в Южной Корее прошли выборы. По итогам подсчета 36,5% избирательных бюллетеней Мун Чжэ Ин набирает 39,5% голосов. Его соперники, по сообщению Рёнхап, признали свое поражение.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников