ЦИК Южной Кореи начал официальную регистрацию кандидатов в президенты

ТОКИО, 15 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Центральная избирательная комиссия Южной Кореи начала в субботу официальную регистрацию кандидатов в президенты страны, досрочные выборы которого намечены на 9 мая, передает телеканал YTN.

Через два дня начнется предвыборная кампания для проведения выборов, которые проводятся в связи с импичментом и отстранением 10 марта от власти в стране экс-президента Пак Кын Хе, подозреваемой в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу.

Как передало агентство Рёнхап, ЦИК зарегистрировал двух основных кандидатов в президенты Мун Чжэ Ина от Демократической партии и Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи, а также еще 10 человек.

По данным агентства, 10 марта в предварительном порядке зарегистрировались 26 кандидатов, из которых пятеро уже отказались от своих намерений, а в дальнейшем их число может еще сократиться, поскольку официальная регистрация требует внесения примерно 260 тысяч долларов. Эти средства возвращаются, если кандидат набирает 15% голосов.

Лидирующий по опросам общественного мнения Мун Чжэ Ин заявил в субботу, что в Южной Корее "начинается новая история". "Новая Корея — страна для каждого. Пора нам объединить сердца и построить новую Корею", — подчеркнул он.

Его главный соперник Ан Чхоль Су сказал, что избиратели могут "либо выбрать возвращение к прошлому, либо начать построение будущего".

Выборы в Южной Корее будут проходить в сложной ситуации обострения напряженности на Корейском полуострове из-за противостояния КНДР и США. Мун Чжэ Ин выступает за улучшение отношений с Северной Кореей, однако доведение ситуации до грани войны осложняет его задачу.