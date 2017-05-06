Биография Владимира Этуша

Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве.

В школьные годы Владимир занимался в театральном кружке.

В 1940 году был зачислен вольнослушателем на первый курс Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина.

Когда началась Великой Отечественной войны (1941-1945), он подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал в Ставрополь, где находилась школа. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1944 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался.

В 1945 году после окончания Театрального училища имени Щукина (курс Анны Орочко) Владимир Этуш был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Свой творческий путь в театре актер начал с возрастных, характерных, комедийных эпизодов. Самая заметная роль в начале творческого пути — слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Среди ранних работ Владимира Этуша — Дорогомилов в спектакле "Кирилл Извеков" по Константину Федину, полицейский Меньос в постановке "Ангела" по пьесе Георгоса Севастикоглу, маска Бригеллы в "Принцессе Турандот" Карло Гоцци.

От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве" Жана Батиста Мольера, Отто Марвульо в комедии Эдуардо де Филиппо "Великая магия" и другие роли.

В 1990-х годах Этуш исполнил главные роли в спектаклях "Белый кролик" и "Цилиндр".

С 2000 года он играет в постановке "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, который стал бенефисом Владимира Этуша в роли старого князя К.

С 2011 года актер выходит на сцену в спектакле "Пристань" в роли Грегори Соломона.

В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька".

В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа — женской роли главной героини Софьи Ивановны.

Также актер играл в спектаклях "Пат, или Игра королей" Московского театра имени Ермоловой, "Неаполитанские страсти" Театрального дома Миллениум, "Потерпевший Гольдинер" компании "Театральный марафон".

В кино его дебютом стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрителям памятны его работы в комедиях Леонида Гайдая — Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975).

Этуш снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил" (1977), "31 июня" (1978), "По улицам комод водили…" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998), "Поворот ключа" (1999) и др.

Среди его работ последних лет — роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).

С 1945 года Владимир Этуш занимается преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.

В 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина, с 2003 года занимает пост его художественного руководителя.

В 2009-2011 годах он был председателем правления Центрального дома актера имени Яблочкиной.

Этуш написал книги "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012).

Владимир Этуш — народный артист СССР (1984).

Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1985), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1995), III (2003), и II степеней (2008).

В 2013 году он был удостоен ордена Александра Невского.

Также среди его наград — ордена Дягилева I степени "За пользу русской культуре", Петра Великого I степени, "Честь и слава Великой России".

Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016) и др.

В 2017 году Владимир Этуш был удостоен Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

В 2007 году одна из улиц города Малгобека, в обороне которого Владимир Этуш участвовал в 1942 году в составе 581-го стрелкового полка, была названа в его честь.

Артист был женат несколько раз. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова (1926-2003). Второй раз Этуш женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой (1927-2000), с которой прожил 48 лет.

В этом браке в 1955 году родилась дочь Раиса, которая стала актрисой и работала в Театре Сатиры.

Третья супруга Владимира Этуша — преподаватель английского языка Елена Горбунова.

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