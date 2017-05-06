Биография Владимира Этуша

08:1106.05.2017
(обновлено: 08:16 06.05.2017)
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Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве.
В школьные годы Владимир занимался в театральном кружке.
В 1940 году был зачислен вольнослушателем на первый курс Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина.
Когда началась Великой Отечественной войны (1941-1945), он подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал в Ставрополь, где находилась школа. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1944 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался.
В 1945 году после окончания Театрального училища имени Щукина (курс Анны Орочко) Владимир Этуш был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
Свой творческий путь в театре актер начал с возрастных, характерных, комедийных эпизодов. Самая заметная роль в начале творческого пути — слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Среди ранних работ Владимира Этуша — Дорогомилов в спектакле "Кирилл Извеков" по Константину Федину, полицейский Меньос в постановке "Ангела" по пьесе Георгоса Севастикоглу, маска Бригеллы в "Принцессе Турандот" Карло Гоцци.
От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве" Жана Батиста Мольера, Отто Марвульо в комедии Эдуардо де Филиппо "Великая магия" и другие роли.
В 1990-х годах Этуш исполнил главные роли в спектаклях "Белый кролик" и "Цилиндр".
С 2000 года он играет в постановке "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, который стал бенефисом Владимира Этуша в роли старого князя К.
С 2011 года актер выходит на сцену в спектакле "Пристань" в роли Грегори Соломона.
В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька".
В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа — женской роли главной героини Софьи Ивановны.
Также актер играл в спектаклях "Пат, или Игра королей" Московского театра имени Ермоловой, "Неаполитанские страсти" Театрального дома Миллениум, "Потерпевший Гольдинер" компании "Театральный марафон".
В кино его дебютом стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрителям памятны его работы в комедиях Леонида Гайдая — Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975).
Этуш снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил" (1977), "31 июня" (1978), "По улицам комод водили…" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998), "Поворот ключа" (1999) и др.
Среди его работ последних лет — роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).
С 1945 года Владимир Этуш занимается преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.
В 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина, с 2003 года занимает пост его художественного руководителя.
© Мосфильм (1973)Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. На фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. На фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
© РИА Новости . Галина КмитПерейти в фотобанкМолодой Володя мечтал о работе режиссера, однако не смог поступить в ГИТИС. Тогда на помощь пришла его подруга, племянница режиссера Рубена Симонова, которая уговорила дядю взять Этуша вольнослушателем в Щукинское училище. На фото: сцена из спектакля "Западня".
Молодой Володя мечтал о работе режиссера, однако не смог поступить в ГИТИС. Тогда на помощь пришла его подруга, племянница режиссера Рубена Симонова, которая уговорила дядю взять Этуша вольнослушателем в Щукинское училище. На фото: сцена из спектакля "Западня".
© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКогда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".
Когда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".
В 1945 году Этуш окончил театральное училище и устроился на работу в театр имени Вахтангова, которому верен до сих пор. На фото: спектакль по пьесе Бернарда Шоу "Миллионерша".
© РИА Новости . А. ВоротынскийПерейти в фотобанкПервыми работами актера на сцене стали характерные эпизоды: роль слуги Лоуренса в комедии "Два веронца", роль Дорогомилова в спектакле Кирилл Извеков" и полицейского Меньоса в постановке "Ангела". На фото: сцена из спектакля "Ангела". 1958 год.
Первыми работами актера на сцене стали характерные эпизоды: роль слуги Лоуренса в комедии "Два веронца", роль Дорогомилова в спектакле Кирилл Извеков" и полицейского Меньоса в постановке "Ангела". На фото: сцена из спектакля "Ангела". 1958 год.
© РИА Новости . Александр МакаровПерейти в фотобанкВладимир Этуш был занят и в легендарном спектакле театра Вахтангова "Принцесса Турандот", сыграв маску Бригеллы. Эту работу комика-импровизатора до сих пор ставят в пример студентам театральных вузов. На фото: спектакль "Принцесса Турандот".
Владимир Этуш был занят и в легендарном спектакле театра Вахтангова "Принцесса Турандот", сыграв маску Бригеллы. Эту работу комика-импровизатора до сих пор ставят в пример студентам театральных вузов. На фото: спектакль "Принцесса Турандот".
© РИА Новости . Александр ГладштейнПерейти в фотобанкОт эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве". На фото: спектакль "Мещанин во дворянстве".
От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве". На фото: спектакль "Мещанин во дворянстве".
© РИА Новости . ПетровПерейти в фотобанкКинодебют Владимира Этуша состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Потом последовали работы в фильмах "Овод", "Председатель", "Соучастие в убийстве", "Старый знакомый". На фото: кадр из художественного фильма "Старый знакомый". 1969 год.
Кинодебют Владимира Этуша состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Потом последовали работы в фильмах "Овод", "Председатель", "Соучастие в убийстве", "Старый знакомый". На фото: кадр из художественного фильма "Старый знакомый". 1969 год.
© Мосфильм (1966)Однако самыми памятными для зрителей стали его работы в фильмах Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Брунса ("12 стульев") товарища Саахова ("Кавказская пленница") и стоматолога Шпака ("Иван Васильевич меняет профессию"). На фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Однако самыми памятными для зрителей стали его работы в фильмах Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Брунса ("12 стульев") товарища Саахова ("Кавказская пленница") и стоматолога Шпака ("Иван Васильевич меняет профессию"). На фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРаботы в таких киносказках, как "Старая, старая сказка", "Тень", "Ослиная шкура", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино" и мюзикле "31 июня" упрочили популярность актера, сделав его настоящей звездой советского кино. На фото: съемки кинофильма "Старая, старая сказка".
Работы в таких киносказках, как "Старая, старая сказка", "Тень", "Ослиная шкура", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино" и мюзикле "31 июня" упрочили популярность актера, сделав его настоящей звездой советского кино. На фото: съемки кинофильма "Старая, старая сказка".
© РИА Новости . Александр МакаровПерейти в фотобанкВладмир Этуш рано начал заниматься преподавательской работой. В 1957 году ему доверили руководство первым курсом Щукинского училища, в 1976 году он получил звание профессора. на фото: Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина. 1971 год.
Владмир Этуш рано начал заниматься преподавательской работой. В 1957 году ему доверили руководство первым курсом Щукинского училища, в 1976 году он получил звание профессора. на фото: Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина. 1971 год.
В 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, а с 2003 года занимает пост его художественного руководителя. На фото: сцена из спектакля "Гамлет".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания народного артиста СССР. На фото: кадр из кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
В 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания народного артиста СССР. На фото: кадр из кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Этуш награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. В 2013 году артист был удостоен ордена Александра Невского. На фото: церемония вручения государственных наград в Кремле. 2013 год.
Владимир Этуш награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. В 2013 году артист был удостоен ордена Александра Невского. На фото: церемония вручения государственных наград в Кремле. 2013 год.
В 2009-2011 годах он был председателем правления Центрального дома актера имени Яблочкиной.
Этуш написал книги "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012).
Владимир Этуш — народный артист СССР (1984).
Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1985), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1995), III (2003), и II степеней (2008).
В 2013 году он был удостоен ордена Александра Невского.
Также среди его наград — ордена Дягилева I степени "За пользу русской культуре", Петра Великого I степени, "Честь и слава Великой России".
Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016) и др.
В 2017 году Владимир Этуш был удостоен Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
В 2007 году одна из улиц города Малгобека, в обороне которого Владимир Этуш участвовал в 1942 году в составе 581-го стрелкового полка, была названа в его честь.
Артист был женат несколько раз. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова (1926-2003). Второй раз Этуш женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой (1927-2000), с которой прожил 48 лет.
В этом браке в 1955 году родилась дочь Раиса, которая стала актрисой и работала в Театре Сатиры.
Третья супруга Владимира Этуша — преподаватель английского языка Елена Горбунова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников