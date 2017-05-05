История выступлений сборной России (СССР) на чемпионатах мира по хоккею

Сборная СССР дебютировала на чемпионате мира по хоккею с шайбой в 1954 году на турнире, проходившем в Швеции. Дебют оказался успешным, советские хоккеисты во главе с главным тренером Аркадием Чернышевым уверенно прошли весь турнир, разгромив в финале родоначальников хоккея — канадцев, представленных командой "Линдхерт Моторз", со счетом 7:2.

За всю историю выступления на мировом первенстве сборная СССР 22 раза выигрывала чемпионат (1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990), семь раз советские хоккеисты становились серебряным призером мирового первенства по хоккею (1955, 1957, 1958, 1959, 1972, 1976, 1987), пять раз — бронзовым (1960, 1961, 1977, 1985, 1991).

Сборная России начала свои выступления на чемпионатах мира по хоккею в 1993 году, выступив правопреемницей сборной СССР.

Чемпионат мира-1993 (18 апреля — 2 мая, Германия). На предварительном этапе сборная России заняла 3-е место в своей отборочной группе и вышла в финальный этап, где последовательно обыграла команды Германии (5:1), Канады (7:4) и Швеции (3:1) и впервые в новейшей истории постсоветского хоккея завоевала золотые медали первенства. Российский хоккеист Дмитрий Юшкевич был признан лучшим защитником чемпионата мира. Тренировал чемпионов Борис Михайлов, заменивший на этом посту Виктора Тихонова, руководившего командой 15 лет.

Чемпионат мира-1994 (25 апреля — 8 мая, Италия). На предварительном этапе сборная России во главе с Борисом Михайловым заняла 2-е место в своей отборочной группе и вышла в финальный этап, где в четвертьфинале проиграла команде США (1:3). Специалисты охарактеризовали этот проигрыш "неожиданным провалом". В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 5-е место.

Чемпионат мира-1995 (23 апреля — 7 мая, Швеция). На предварительном этапе сборная России заняла 1-е место в своей отборочной группе, одержав пять побед подряд, и вышла в финальный этап, где в четвертьфинале проиграла команде Чехии (0:2). Впервые за 20 лет чемпионат прошел без участия хоккеистов из Национальной хоккейной лиги, т.к. чемпионат НХЛ из-за забастовки игроков затянулся до мая 1995 года. В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 5-е место. Главный тренер сборной — Борис Михайлов.

Чемпионат мира-1996 (21 апреля — 5 мая, Австрия). На предварительном этапе сборная России под руководством тренера Владимира Васильева заняла 1-е место в своей отборочной группе, вновь не потеряв ни одного очка, и вышла в финальный этап, где обыграла команду Италии (5:2) и в полуфинале в серии послематчевых буллитов потерпела поражение от сборной Канады (2:3). В матче за 3-е место россияне в овертайме уступили сборной США (3:4) и заняли 4-е место в итоговой классификации. Российский хоккеист Алексей Житник признан лучшим защитником чемпионата мира.

Чемпионат мира-1997 (26 апреля — 14 мая, Финляндия). На предварительном этапе сборная России во главе с Игорем Дмитриевым заняла 3-е место в своей отборочной группе и вышла в финальный этап, который на этот раз проводился по новой системе — золотые медали разыгрывали между собой команды, занявшие 1-е и 2-е места в финальной группе. В финальном этапе россияне выиграли у сборной Швеции (4:1), сыграли вничью со сборной США (1:1) и проиграли сборной Канады (1:2) и заняли 3-е место в финальной группе, лишившись тем самым шансов сыграть в финале. В матче за 3-е место чемпионата команда России проиграла Чехии (3:4) и заняла 4-е место в итоговой классификации.

Чемпионат мира-1998 (1-17 мая, Швейцария). Начиная с 1998 года количество участников финального турнира чемпионата мира было увеличено с 8 до 16 команд. На предварительном этапе сборная России под руководством Владимира Юрзинова заняла 1-е место в своей отборочной группе, не потерпев при этом ни одного поражения, и вышла во второй групповой этап, где сенсационно проиграла сборной Швейцарии (2:4), разгромила сборную Словакии (6:1) и сыграла вничью со сборной Чехии (2:2). В итоге россияне оказались на 3-м месте в своей группе, пропустив вперед чехов и швейцарцев, и выбыли из борьбы за медали. В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 5-е место.

Чемпионат мира-1999 (1-16 мая, Норвегия). На предварительном этапе сборная России, возглавляемая Александром Якушевым, заняла 2-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где разгромила сборную Чехии (6:1), проиграла сборной Швеции (1:4) и сыграла вничью со сборной Словакии (2:2). В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 5-е место.

Чемпионат мира-2000 (29 апреля — 14 мая, Россия). Мировое первенство 2000 года впервые в своей новейшей истории принимала Россия. Турнир проходил в Санкт-Петербурге. На предварительном этапе сборная России под руководством Александра Якушева показала неубедительную игру, сначала разгромив в стартовом матче сборную Франции (8:1), а затем проиграв сборным США (0:3) и Швейцарии (2:3), и заняла 3-е место в своей отборочной группе. Выйдя во второй групповой турнир, россияне потерпели там еще два поражения от сборных Латвии (2:3) и Белоруссии (0:1), и выиграли у Швеции (4:2). В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 11-е место, что стало ее худшим результатом на чемпионатах мира.

Чемпионат мира-2001 (28 апреля — 13 мая, Германия). На предварительном этапе сборная России под руководством Бориса Михайлова заняла 2-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где проиграла сборной Чехии (3:4), а затем выиграла у сборных Швейцарии (2:1) и Германии (3:1). Эти победы позволили сборной России выйти в четвертьфинал, где россияне проиграли сборной Швеции (3:4) в овертайме. В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 6-е место.

Чемпионат мира-2002 (26 апреля — 11 мая, Швеция). На предварительном этапе сборная России, возглавляемая Борисом Михайловым, заняла 2-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где сыграла вничью со сборной Украины (3:3), а затем проиграла сборным Финляндии (0:1) и Словакии (4:6). Тем не менее, удачное выступление на предварительном этапе позволило россиянам выйти в финальный этап, где сборная России обыграла сборные Чехии (3:1) и Финляндии (3:2), а затем в финале в упорной борьбе уступила сборной Словакии (3:4) и заняла 2-е место в итоговой классификации чемпионата. Завоеванные серебряные медали стали для сборной России первыми наградами чемпионатов мира за 9 лет. Российский хоккеист Максим Соколов признан лучшим вратарем чемпионата мира.

Чемпионат мира-2003 (26 апреля — 11 мая, Финляндия). Сборная России под руководством нового старшего тренера Владимира Плющева была представлена практически только молодыми хоккеистами 20-23 лет. На предварительном этапе российские хоккеисты заняли 1-е место, не потерпев ни одного поражения, и вышли во второй групповой этап, где проиграли сборным Швеции (2:4), Латвии (1:2) и Канады (2:5).

Несмотря на три поражения подряд, российская команда благодаря хорошим результатам предварительного раунда вышла в четвертьфинал, где без борьбы уступила сборной Чехии (0:3) и заняла 7-е место.

Чемпионат мира-2004 (24 апреля — 9 мая, Чехия). На предварительном этапе сборная России под руководством Виктора Тихонова заняла 2-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где проиграла сборным Словакии (0:2), США (2:3) и Финляндии (0:4), лишившись тем самым шансов на выход в четвертьфинал. В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 10-е место.

Чемпионат мира-2005 (30 апреля — 15 мая, Австрия). Очередная забастовка игроков Национальной хоккейной лиги в преддверии мирового первенства помогла усилить сборную России многими сильными хоккеистами, играющими за океаном. На предварительном этапе сборная России, возглавляемая новым тренером Владимиром Крикуновым, заняла 2-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где сыграла вничью со сборной Швейцарии (3:3), а затем выиграла у сборных Чехии (2:1) и Казахстана (3:1). Таким образом, российская национальная команда оказалась единственной сборной, прошедшей первые два этапа чемпионата без поражений.

В четвертьфинале россияне в напряженном матче одолели сборную Финляндии в серии послематчевых буллитов (4:3), а в полуфинале в не менее драматичном противостоянии уступили сборной Канады (3:4), причем по ходу матча российские хоккеисты уступали со счетом 0:4, но сумели отквитать у канадцев 3 шайбы. В матче за 3-е место сборная России обыграла сборную Швеции (6:3) и завоевала бронзовые медали первенства. Российский хоккеист Алексей Ковалев признан лучшим нападающим чемпионата мира.

Чемпионат мира-2006 (5-21 мая, Латвия). На предварительном этапе сборная России под руководством Владимира Крикунова, не потеряв ни одного очка, заняла 1-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, который также прошла без поражений, обыграв сборные Украины (6:0) и Швейцарии (6:3), а также сыграв вничью со сборной Швеции (3:3). В четвертьфинале россияне в равной борьбе уступили сборной Чехии, пропустив гол в овертайме (3:4). В итоговой классификации чемпионата сборная России заняла 5-е место.

Чемпионат мира-2007 (27 апреля — 13 мая, Россия). Впервые с 1986 года чемпионат мира по хоккею принимала Москва (часть матчей прошла в подмосковных Мытищах). На предварительном этапе сборная России под руководством нового тренера Вячеслава Быкова заняла 1-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где также не испытала горечи поражения, обыграв сборные Италии (3:0), Швейцарии (6:3) и Швеции (4:2). В четвертьфинале россияне разгромили сборную Чехии (4:0), а в полуфинале в овертайме неожиданно уступили сборной Финляндии (1:2). В матче за 3-е место сборная России обыграла сборную Швеции (3:1) и завоевала бронзовые медали первенства. Российский хоккеист Андрей Марков признан лучшим защитником, а его партнер по команде Алексей Морозов — лучшим нападающим чемпионата мира.

Чемпионат мира-2008 (2-18 мая, Канада). Первый раз с 1962 года чемпионат мира проводился в Северной Америке и был приурочен к 100-летию создания Международной федерации хоккея с шайбой. На предварительном этапе сборная России под руководством Вячеслава Быкова заняла 1-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где одержала три победы подряд — над сборными Белоруссии (4:3) и Швеции (3:2) в серии послематчевых буллитов, а также над сборной Швейцарии (5:3) в основное время. В четвертьфинале российские хоккеисты разгромили сборную Швейцарии (6:0), в полуфинале расправились со сборной Финляндии (4:0), а в финале, проигрывая 2:4 после двух периодов, сумели в овертайме вырвать победу у сборной Канады (5:4), завоевав золотые медали и повторив успех сборной России 15-летней давности. Российский хоккеист Евгений Набоков признан лучшим вратарем чемпионата мира.

Чемпионат мира-2009 (24 апреля — 10 мая, Швейцария). На предварительном этапе сборная России, возглавляемая Вячеславом Быковым, заняла 1-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где также одержала три победы подряд — над сборными Швеции (6:5 в овертайме), США (4:1) и Латвии (6:1). В четвертьфинале российские хоккеисты в упорной борьбе одолели сборную Белоруссии (4:3), в не менее напряженном четвертьфинале — обыграли сборную США (3:2), а в финале, как и годом ранее, одержали победу над сборной Канады (2:1), завоевав золотые медали первенства. Российский хоккеист Илья Ковальчук признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира.

Чемпионат мира-2010 (7-23 мая, Германия). На предварительном этапе сборная России под руководством Вячеслава Быкова заняла 1-е место в своей отборочной группе и вышла во второй групповой этап, где вновь не потеряла ни одного очка, обыграв сборные Германии (3:2), Дании (6:1) и Финляндии (5:0). В четвертьфинале россияне обыграли сборную Канады (5:2). В полуфинале в упорной борьбе сборная России обыграла сенсацию турнира — сборную Германии (2:1), а в не менее напряженном финале уступила сборной Чехии (1:2), завоевав серебряные медали первенства. Российский хоккеист Павел Дацюк признан лучшим нападающим чемпионата мира.

Чемпионат мира-2011 (29 апреля — 15 мая, Словакия). На предварительном этапе сборная России, возглавляемая Вячеславом Быковым, заняла второе место и вышла во второй групповой этап, где обыграла сборную Дании (4:3) и потерпела поражение от сборных Финляндии (2:3 в серии буллитов) и Чехии (2:3). Россияне завершили групповой этап с 7 очками и заняли четвертое место в группе Е. В четвертьфинале россияне одержали трудную победу над канадской сборной (2:1), после чего последовало "сухое" поражение от Финляндии в полуфинале (0:3). В поединке за третье место чешская команда обыграла сборную России (7:4), которая впервые за последние пять лет осталась за чертой призеров.

Чемпионат мира-2012 (4-20 мая, Швеция, Финляндия). Впервые чемпионат прошел в двух странах, Финляндии и Швеции. Сборная России под руководством нового тренера Зинэтулы Билялетдинова победила во всех 10 матчах, причем ни разу ей даже не понадобилось играть овертайм. Все встречи группового раунда завершились с перевесом россиян минимум в две шайбы. В четвертьфинале будущие чемпионы мира одержали уверенную победу над норвежцами (5:2), в полуфинале одолели финнов (6:2). В финале мирового первенства сборная России победила команду Словакии со счетом 6:2. Центрфорвард сборной России по хоккею Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира и был признан самым ценным хоккеистом. В 2012 году сборная России повторила результат "красной машины" — команды Советского Союза времен 1970-1980-х годов, 10 матчей — 10 побед.

Чемпионат мира-2013 (3-19 мая, Финляндия, Швеция). Сборная России во главе с Зинэтулой Билялетдиновым начала защиту титула чемпионов мира с трех побед: над Латвией (6:0), Германией (4:1) и США (5:3). В четвертом матче группового этапа против команды Франции россияне проиграла со счетом 1:2. Многие эксперты поспешили списать поражение в матче с французами на голкипера Василия Кошечкина, в первый и последний раз появившегося на льду по ходу турнира. В следующем матче группового этапа российская команда имела возможность реабилитироваться в матче против хозяев турнира — сборной Финляндии. Но финны добились победы со счетом 3:2. Сборная России прервала серию поражений, обыграв команду Словакии в шестом матче на групповом этапе (3:1). Эта победа гарантировала российской команде выход в четвертьфинал. Последний матч на групповом этапе сборная России проводила против Австрии. Российская команда победила 8:4. В четвертьфинале сборная России проиграла команде США со счетом 3:8 и завершила свое выступление в Хельсинки.

Это поражение стало самым крупным на мировых первенствах в истории команды. Россия впервые с 2006 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.

Чемпионат мира-2014 (9-25 мая 2014, Белоруссия). Год спустя после провала на чемпионате мира и всего три месяца спустя после еще более чувствительного поражения на домашней Олимпиаде в Сочи, сборная России под руководством нового тренера Олега Знарока вернула себе титул сильнейшей в мире. Сборная России повторила путь команды Зинэтулы Билялетдинова в 2012 году и выиграла все десять матчей чемпионата. В финальной стадии чемпионата сборная России обыграла команды Франции (3:0) и Швеции (3:1). В финале победила команду Финляндии со счетом 5:2 и выиграла мировое первенство. Финальный поединок сборная России провела без главного тренера Олега Знарка, получившего дисквалификацию от международной федерации на одну игру за некорректный жест в адрес шведов в полуфинале. Российский нападающий Виктор Тихонов стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата мира. Сергей Бобровский был признан лучшим вратарем турнира.

На чемпионате мира 2015 года (1-17 мая, Чехия) сборная России вновь дошла до финала. На групповом этапе россияне одержали пять побед в семи матчах, обыграв команды Норвегии (6:2), Словении (5:3), Дании (5:2), Белоруссии (7:0), Словакии (3:2, в овертайме), команда Олега Знарка уступила сборным США (2:4) и Финляндии (2:3 по буллитам). Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира в Чехии с третьего места в группе В. В четвертьфинале российские хоккеисты победили команду Швеции со счетом 5:3, в полуфинальном матче нанесла поражение команде США (4:0). В финале чемпионата россияне уступили канадцам со счетом 6:1 и завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира-2016 (6-22 мая, Москва, Санкт-Петербург). Сборная России в третий раз принимала домашний чемпионат мира и снова не дошла до финала. Сборная России под руководством Олега Знарка начала чемпионат мира с поражения от команды Чехии (0:3), но затем последовала серия из шести побед подряд: над командой Казахстана (4:6), Латвии (0:4), Дании (10:1), Швейцарии (5:1), Норвегии (3:0) и Швеции (4:1). В четвертьфинале сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Германии. В полуфинале хоккеисты сборной России уступили команде Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов. В матче за третье место россияне разгромили команду США со счетом 7:2 и завоевали бронзовые медали домашнего чемпионата мира.

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