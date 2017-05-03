Дело о хищении имущества "Кировлеса"

Политик Алексей Навальный (в центре) с супругой Юлией (слева) перед началом заседания Ленинского районного суда Кирова, где будет оглашен приговор по делу Кировлеса. Архивное фото

Политик Алексей Навальный (в центре) с супругой Юлией (слева) перед началом заседания Ленинского районного суда Кирова, где будет оглашен приговор по делу Кировлеса. Архивное фото

10 декабря 2010 года официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что следственные органы Кировской области проводят проверку по материалам, поступившим из ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу в отношении бывшего советника губернатора области на общественных началах, блогера Алексея Навального.

Следователи предполагали, что Навальный принудил бывшего директора Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) "Кировлес" Вячеслава Опалева заключить заведомо невыгодный контракт на реализацию лесопродукции.

3 февраля 2011 года представитель областного управления Следственного комитета РФ заявил, что следователи прекратили проверку, отказав в возбуждении уголовного дела.

8 февраля стало известно, что центральный аппарат СК РФ отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального. Материалы дела были переданы из следственного управления СК по Кировской области в СУ СК по Приволжскому федеральному округу для проведения дополнительной проверки и принятия процессуального решения.

14 марта, после проведения дополнительной проверки, СУ СК по ПФО вновь отказало в возбуждении уголовного дела.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Навального, вынесенное следственным управлением СК РФ по ПФО, было отменено центральным аппаратом СК РФ. Срок процессуальной проверки был продлен.

10 мая СК РФ сообщил о возбуждении в отношении Алексея Навального уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

10 апреля 2012 года управлением Следственного комитета по Кировской области расследование уголовного дела о причинении ущерба "Кировлесу" было прекращено за отсутствием состава преступления.

29 мая официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что постановление о прекращении дела против Навального о причинении ущерба предприятию "Кировлес" отменено. Уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в следственное управление по Приволжскому федеральному округу СК.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от управления ведомства по Кировской области объяснений по поводу закрытия уголовного дела против Навального.

5 июля стало известно, что уголовное дело было передано для расследования в главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ.

После передачи уголовного дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР следователями были получены заключения экономических экспертиз и материалы оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие причастность Навального к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере).

31 июля Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение по делу о хищении имущества "Кировлеса" и взял подписку о невыезде.

По версии следователей, Алексей Навальный, будучи советником губернатора Кировской области на общественных началах, организовал хищение имущества "Кировлеса", вступив в сговор с директором ООО "Вятская Лесная компания" (ВЛК) Петром Офицеровым и генеральным директором КОГУП "Кировлес" Вячеславом Опалевым. С мая по сентябрь 2009 года было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежавшей "Кировлесу". Бюджету Кировской области был причинен ущерб более 16 миллионов рублей.

18 января 2013 года ГСУ Следственного комитета РФ были завершены следственные действия по уголовному делу Алексея Навального и Петра Офицерова. Навальному было предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере). Предпринимателю Петру Офицерову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате чужого имущества в особо крупном размере). Алексей Навальный отказался от дачи показаний, Петр Офицеров не признал свою вину.

Еще один фигурант дела — бывший глава КОГУП "Кировлес" Вячеслав Опалев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию подробные показания по обстоятельствам преступления, совершенного в соучастии с Навальным. В связи с этим уголовное дело в отношении Опалева было выделено в отдельное производство и направлено в суд, который признал его виновным. В декабре 2012 года он был приговорен к четырем годам условно.



19 марта 2013 года уголовное дело было направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.

На следующий день дело о хищении имущества КОГУП "Кировлес" с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Ленинский районный суд Кирова для рассмотрения по существу.

17 апреля состоялось первое открытое судебное заседание в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова.

Дело получило широкий общественный резонанс. При этом официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что не считает дело "Кировлеса" особенным и тем более политическим.

22 мая с показаниями на процессе по делу о хищении имущества "Кировлеса" выступил губернатор Кировской области Никита Белых. Он заявил, что экс-генеральный директор КОГУП "Кировлес" Вячеслав Опалев не говорил ему о том, что его принуждали продавать продукцию через определенное предприятие. Он также сообщил, что решение о расторжении договора между КОГУП "Кировлес" и ООО "ВЛК", а также об отстранении от должности гендиректора "Кировлеса" Опалева было принято после аудиторской проверки.

В ходе судебных заседаний адвокаты четырежды предлагали судье Сергею Блинову отказаться от ведения процесса, обосновывая это доводами о подверженности суда давлению, нарушением права на равноправие сторон, склонности судьи поддерживать сторону обвинения, препятствуя работе защиты. В частности, они указывали на безосновательный отказ в вызове в суд 13 свидетелей защиты.

5 июля государственные обвинители по делу о хищении имущества в "Кировлесе" на прениях в Ленинском суде Кирова попросили для оппозиционера и кандидата в мэры Москвы Алексея Навального шесть лет, для бизнесмена Петра Офицерова — пять лет колонии общего режима. Также оба фигуранта дела, по мнению прокурора, должны заплатить штраф в размере миллиона рублей. В основу позиции обвинителей легли показания Вячеслава Опалева, а также свидетельства представителей "Кировлеса" и бывшего бухгалтера КОГУП Ларисы Бастрыгиной.

Подсудимые и их защита настаивали на полном оправдании, они считают обвинение голословным, а свидетельства — оговором.

18 июля Ленинский суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в хищении имущества КОГУП "Кировлес". Петру Офицерову суд дал четыре года колонии. С подсудимых солидарно взыскан один миллион рублей ущерба.

После оглашения решения оба осужденных были взяты под стражу и препровождены в один из СИЗО в городе. Однако в тот же день прокуратура подала представление, полагая, что Навальный и Офицеров до вступления приговора в законную силу могут находиться под подпиской о невыезде. Кировский областной суд 19 июля удовлетворил представление региональной прокуратуры, и оба осужденных были освобождены под подписку о невыезде.

16 октября Кировский областной суд изменил приговор суда первой инстанции и, применив 73 статью Уголовного кодекса РФ, назначив Навальному и Офицерову условное наказание (Навальному — пять лет с испытательным сроком в течение пяти лет, Офицерову — четыре года условного срока).

В феврале 2014 года стало известно, что Алексей Навальный заплатил штраф 500 тысяч рублей по делу "Кировлеса".

В начале июля судья Люблинского районного суда Москвы удовлетворила ходатайство ФСИН о продлении Навальному испытательного срока на три месяца. Ведомство обосновало свою просьбу неоднократным привлечением оппозиционера к административной и уголовной ответственности.

В декабре Верховный суд РФ отказался пересмотреть приговор по делу "Кировлеса".

13 мая 2015 года Люблинский суд Москвы по ходатайству ФСИН вновь продлил Алексею Навальному испытательный срок по делу "Кировлеса" на три месяца, до пяти с половиной лет.

Жалобы Навального и Офицерова были поданы в Европейский суд по правам человека 24 июня 2013 года и 8 апреля 2014 года соответственно.

23 февраля 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу "Кировлеса". ЕСПЧ счел, что политической подоплеки в деле "Кировлеса" нет, но было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ постановил возместить Навальному и Офицерову судебные издержки в размере 48 тысяч и 22 тысяч евро соответственно, а также 8 тысяч евро в качестве компенсации ущерба.

Представители России активно возражали против удовлетворения требований Навального, справедливо указывая, что требование о компенсации расходов, понесенных Навальным в национальном суде, должно быть рассмотрено национальным судом, иначе это "будет равносильно отмене приговора национального суда". Однако доводы России были проигнорированы, а министерство юстиции выполнило решение ЕСПЧ — Навальному была выплачена компенсация в полном объеме.

8 апреля Мосгорсуд приостановил производство по взысканию с Навального 16 миллионов рублей по делу "Кировлеса" до принятия решения Верховного суда РФ по решению ЕСПЧ.

16 ноября Верховный суд РФ, на основании постановления Европейского суда по правам человека, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.



5 декабря Ленинский суд Кирова начал повторное рассмотрение дела в отношении оппозиционера Алексея Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова, обвиняемых в хищении средств госпредприятия "Кировлес".

На повторном процессе ни обвинение, ни защита не стали просить о вызове в суд бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который теперь сам является обвиняемым по делу о взятке. Защите не удалось допросить ни одного своего свидетеля в рамках процесса, так как суд отказался по ее просьбе вызывать на слушания 13 человек. Судья Алексей Втюрин счел, что они не смогут сказать ничего нового.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по делу о хищении денег компании "Кировлес" и приговорил его к пяти годам условно и штраф в 500 тысяч рублей. Второму фигуранту дела Петру Офицерову суд также назначил условный срок — четыре года и штраф в 500 тысяч рублей.

17 февраля адвокаты Навального и Офицерова подали совместную апелляционную жалобу, в которой просили отменить приговор и прекратить уголовное преследование.

15 марта Кировский областной суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу.

Защита Навального ранее указала, что ознакомилась с письменными протоколами судебных заседаний, но не смогла прослушать аудиозаписи судебного разбирательства. Адвокаты полагают, что таким образом нарушены их права, и попросили время для ознакомления с аудиоматериалами. Суд пошел навстречу защите, поэтому вернул жалобу в нижестоящую инстанцию.

3 мая Кировский областной суд признал законным условный приговор Алексею Навальному.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников