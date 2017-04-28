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Введение ключевой ставки ЦБ РФ и ее изменения

06:5028.04.2017
(обновлено: 06:51 28.04.2017)
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. АрхивЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архив
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Ключевая ставка была введена Банком России как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года.

ЦБ РФ ввел ключевую ставку в системе комплекса мер в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности денежно-кредитной политики. Помимо введения ключевой ставки, меры ЦБ РФ включили также формирование коридора процентных ставок Банка России и оптимизацию системы инструментов по регулированию ликвидности банковского сектора и изменение роли ставки рефинансирования в системе инструментов Банка России.

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнено к значению ключевой ставки, самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

13 сентября 2013 года регулятор официально объявил ключевой ставкой денежно-кредитной политики аукционную ставку по предоставлению и абсорбированию ликвидности на одну неделю, она составила 5,5% годовых.

3 марта 2014 года ЦБ РФ ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку с 5,5% до 7% годовых. "Решение направлено на предотвращение возникновения рисков для инфляции и финансовой стабильности, связанных с наблюдаемым в последнее время повышенным уровнем волатильности на финансовых рынках", — говорилось в сообщении ЦБ.

25 апреля 2014 года Банк России повысил ключевую ставку с 7% до 7,5% годовых, объяснив это возросшими инфляционными рисками.

25 июля 2014 года ЦБ РФ по итогам совета директоров повысил ключевую ставку с 7,5% до 8% годовых. Решение регулятора не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что ЦБ примет выжидательную позицию в вопросе изменения ставок, ограничившись словесными интервенциями.

С 5 ноября 2014 года Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых, 12 декабря 2014 года — до 10,5% годовых.

Решение совпало с прогнозами аналитиков.

С 16 декабря 2014 года совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых. "Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски", — сообщил регулятор. Кроме того, ЦБ ввел плавающую ставку в размере ключевая плюс 1,75 процентного пункта по кредитам под нерыночные активы. Ранее такие кредиты на срок от 2 до 90 дней предоставлялись по фиксированной ставке. При этом совет директоров "принял решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования".

30 января 2015 года Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 15%. Центробанк принял данное решение "учитывая изменения баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики". Эксперты ожидали, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17%, поскольку условия для ее снижения не сформировались: инфляция в РФ осталась высокой, а рубль — слабым.

13 марта 2015 года совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку c 15% до 14% годовых, учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики.

30 апреля 2015 года по итогам заседания совета директоров Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 5 мая на 1,5 процентных пункта — до 12,5% годовых, учитывая ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики.

С 16 июня 2015 года решением совета директоров Центробанка ключевая ставка снижена на 1 процентный пункт — c 12,5% до 11,5% годовых.

31 июля 2015 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11,5% до 11% годовых, учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков.

Затем регулятор был вынужден "заморозить" ставку на фоне ускорения инфляции.

На заседании 11 сентября 2015 года в первый раз с начала года ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

29 января 2016 года Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых, однако резко сменил тон своего заявления, добавив в пресс-релиз фразу о возможном ужесточении денежно-кредитной политики.

18 марта Банк России в пятый раз подряд не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 11% годовых. В этот раз ЦБ воздержался от заявления об ужесточении своей политики, но дал понять рынку, что вряд ли ослабит ее.


29 апреля Совет директоров Банка России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых.

10 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 10,5% годовых. Совет директоров отметил "позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста".

29 июля ЦБ на заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Согласно заявлению регулятора, "Банк России будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, оценивая инфляционные риски и соответствие динамики замедления инфляции прогнозной траектории".

16 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 10% годовых.

Затем 28 октября, 16 декабря 2016 года и 3 февраля 2017 года совет директоров Банка России сохранял ключевую ставку на уровне 10% годовых.

24 марта 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9,75%. Ставка вернулась к однозначному значению впервые с момента обвала рубля в декабре 2014 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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