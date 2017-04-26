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Межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"

19:4126.04.2017
(обновлено: 19:48 26.04.2017)
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© РИА НовостиЛоготип организации Открытая РоссияЛоготип организации Открытая Россия
© РИА Новости

Межрегиональная общественная организация (МОО) "Открытая Россия" была создана в декабре 2001 года. Среди учредителей — Ирина Ясина, Владимир Дубов, Илья Ломакин-Румянцев, Василий Шахновский. Председателем правления МОО стал Михаил Ходорковский.

Также в 2001 году был создан фонд Open Russia Foundation, куда, помимо Ходорковского, вошли такие фигуры, как Генри Киссинджер и Джейкоб Ротшильд (потомок династии миллиардеров). Последний, как утверждали западные СМИ, был акционером ЮКОСа.

"Открытая Россия" представляла собой аналог частного фонда: учредители и другие граждане из личных средств перечисляли пожертвования, а организация использовала полученные средства на цели, записанные в уставе,- просветительскую и благотворительную деятельность. Конкретные мероприятия проводили другие организации, в адрес которых на основе договора жертвования перечислялись необходимые деньги.

"Открытая Россия" финансировала различные общественные проекты вплоть до ареста Михаила Ходорковского в 2003 году. Как утверждали СМИ, через данную структуру ЮКОС осуществлял и политические проекты, тесно сотрудничая с рядом депутатов Госдумы.

В первое время МОО финансировалась из прибыли МЕНАТЕПа, с февраля 2004 года основным источником ее финансирования стали личные пожертвования Михаила Ходорковского.

В 2006 году Басманный суд Москвы наложил арест на все счета организации, после чего его деятельность была приостановлена.

В 2007 году организация была участником спора в Арбитражном суде Москвы (дело А40-14050/2007), суд установил, что сумма расходования денежных средств только за 2004 год составила 531,3 миллиона рублей. Тем же решением установлен факт нецелевого использования "Открытой Россией" денежных средств в размере 52,3 миллиона рублей.

Деятельность организации была возобновлена Михаилом Ходорковским в сентябре 2014 года в Берлине. Как заявил Ходорковский, проект "Открытая Россия", как предполагается, будет участвовать в политической жизни страны и поддерживать интересы европейски ориентированной части российского общества.

В апреле 2015 года в московском офисе "Открытой России" прошли обыски из-за информации, что активисты сообщества готовят транспаранты и листовки с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.

В 2015 году "Открытая Россия" запустила проект "Открытые выборы".

В декабре 2016 года на базе проекта был запущен образовательный проект "Московская школа кандидатов".

12-13 ноября 2016 года в Хельсинки прошла учредительная конференция общественно-сетевого движения "Открытая Россия". Участники единогласно приняли решение о создании организации и избрали 11 членов совета движения. В их число вошли: Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза-младший, Антон Дрель, Андрей Пивоваров, Мария Баронова, Сергей Кузин, Ольга Жакова, Егор Савин, Андрей Быстров, Дмитрий Семенов, Марина Белова.

Участники второй конференции "Открытой России", прошедшей 15-16 апреля 2017 года в Таллине, избрали нового председателя и совет движения, поддержали избирательные кампании Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, а также определились с форматом протестной акции "Надоел", намеченной на 29 апреля 2017 года.

Новым председателем движения стал руководитель проекта "Открытое право" Александр Соловьев (ранее он работал помощником депутата Государственной думы VI созыва Дмитрия Гудкова).

В 2010 году в Нью-Йорке был основан Институт современной России (ИСР), ассоциированный с движением "Открытая Россия". Он зарегистрирован в штате Нью-Джерси, США как общественная благотворительная организация, взносы в которую не облагаются федеральным налогом.

Как сообщается на сайте института, ИСР — "экспертный центр, специализирующийся на публичной политике и работающий над созданием интеллектуальной основы для построения демократии и верховенства права в России".

27 апреля 2017 года Генпрокуратура России признала нежелательной работу следующих иностранных организаций: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания).

Как отмечается на сайте ведомства, "указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

В "Открытой России" не согласились с решением Генпрокуратуры и заявили, что организация является российской, а не иностранной.

"Открытая Россия, которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Открытой России".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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