МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В "Открытой России" не согласились с решением Генпрокуратуры признать нежелательной деятельность организации на территории РФ и заявили, что организация является российской, а не иностранной.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала работу ряда иностранных неправительственных организаций нежелательной в РФ. В частности, было принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

"Открытая Россия, которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может", — говорится в сообщении на сайте, опубликованном в среду на сайте "Открытой России".