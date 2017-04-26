Генпрокуратура признала организацию "Открытая Россия" нежелательной в РФ

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генпрокуратура Россию признала работу ряда иностранных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию", нежелательной в РФ.

Как заявил журналистам в среду официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, деятельность этих НКО "направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации".

"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)", — сказал он.

По словам Куренного, эти организации осуществляют на территории РФ "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

"Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", — подчеркнул он.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения этих организаций в специальный перечень.