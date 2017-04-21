Режим "черных полковников" в Греции

21 апреля 1967 года был совершен военный переворот в Греции, в результате которого установился режим "черных полковников", продержавшийся до 23 июля 1974 года.

Приход к власти военных в Греции явился следствием многолетнего противостояния левых и правых политических сил, корни которого уходят в 1920-е годы и которое не прекращались даже во время немецкой оккупации в 1941-1944 годах. Способствовал успеху восставших офицеров и длившийся в стране на протяжении двух лет конституционный кризис, известный под названием "Апостасия-1965".

Тогда молодой король Константин II, взошедший на престол после смерти своего отца короля Павла в 1965 году, несогласный с ограничением его полномочий, отправил в отставку только пришедшее к власти правительство реформатора Георгиоса Папандреу.

Постоянные конфликты между королем и парламентом приводили к частой смене кабинета министров, а это вело к нестабильности в обществе. В начале 1967 года развитие политического кризиса в Греции достигло крайней остроты. Правительство было не в состоянии справиться с растущим недовольством, а оппозиционные силы не могли решительно повернуть развитие событий в нужную сторону.

В этой обстановке соотношение сил складывалось в пользу партий, выступавших за демократический путь развития. Опасаясь их победы на назначенных на 28 мая 1967 года парламентских выборах, королевский двор и лица, финансирующие его, готовились ввести военную диктатуру при помощи правых генералов, которые проявили нерешительность в отношении даты проведения переворота. Этим воспользовалась группа греческих офицеров среднего звена, возглавляемая полковниками Георгиосом Пападопулосом и Николаосом Макарезосом и генералом Стилианосом Паттакосом.

На рассвете 21 апреля 1967 года в греческую столицу были введены около 100 танков, которые заняли важнейшие пункты городской инфраструктуры, начиная с министерства обороны. Одновременно происходили точечные аресты ведущих оппозиционеров, а также и просто некоторых простых граждан, уличенных в симпатиях к левым. Одним из первых был арестован главнокомандующий греческой армией, который знал о заговорщиках. По сути, они убедили его присоединиться к ним, и главнокомандующий издал приказ о запуске плана действий ("План Прометей"), который был в черновом виде написан еще задолго до этих событий на случай коммунистической угрозы.

Наличие приказа, подписанного главнокомандующим, позволило заговорщикам управлять фактически всей греческой армией.

К утру следующего дня вся Греция была в руках полковников. Все ведущие политики, включая премьер-министра, были арестованы и помещены в одиночные камеры.

Военным удалось без особых проблем захватить власть, так как жители Греции устали от постоянных политических кризисов и связывали с ними надежды на установление стабильности.

Совершившие государственный переворот военные установили режим открытой военной диктатуры. По черному цвету мундиров и по военному званию лидеров, он был назван диктатурой "черных полковников". Хунта ввела чрезвычайное положение в стране, фактически ликвидировала институты демократии, запретила забастовки, собрания, установила строгую цензуру, были распущены все политические партии и ряд общественных организаций. Государственные чиновники назначались из военных, тысячи политиков были брошены в тюрьму, запрещалось слушать рок-музыкантов, поддерживать атеизм и социализм.

Король Греции Константин поначалу признал новое правительство, но вскоре понял, что он лишь марионетка в руках грозного врага и стал готовить контрпереворот, опираясь на силы ВМФ и ВВС Греции. Восстание началось 13 декабря 1967 года в порту Кавалы, но было подавлено. В результате высшие офицеры, лояльные монарху, были арестованы, а сам король вместе с семьей бежал в Италию.

Чтобы не повлечь новую волну протестов, военное правительство отказалось от немедленного отстранение короля от власти и демонстрировало преданность монархии. В декабре 1967 года премьер-министром Греции стал глава военной хунты полковник Георгиос Пападопулос, который в 1972 году в отсутствие короля был назначен регентом.

Правительство Пападопулоса разработало проект новой конституции страны, призванной узаконить режим военной диктатуры. На референдуме в сентябре 1968 года новая конституция получила одобрение, но парламент так и не был созван, а большинство обещаний относительно избирательных гарантий и предоставления гражданских свобод так и не были выполнены.

Диктатор Пападопулос постепенно снижал жесткость своего режима, проводя легкую "демократизацию". 1 июня 1973 года была упразднена монархия. Принятые в июле конституционные поправки преобразовали Грецию в "президентскую парламентскую республику". Пападопулос, ставший президентом республики, отменил чрезвычайное положение, освободил политических заключенных и сформировал кабинет министров исключительно из гражданских лиц.

Недолгий период смягчения режима подошел к концу в ноябре 1973 года, когда было жестоко подавлено войсками антиправительственное выступление студентов Политехнического института в Афинах.

Воспользовавшись этим, группа высших офицеров вооруженных сил под руководством Димитриоса Иоаннидиса, возглавлявшего военную полицию, 25 ноября 1973 года совершила новый военный переворот и отстранила Пападопулоса.

К власти пришли представители "жесткого" крыла военной хунты, выступавшие против какой-либо либерализации режима, за сохранение в стране военного правления. Президентом был назначен генерал Федон Гизикис. Вновь было введено чрезвычайное положение. Режим Иоаннидиса отличался репрессиями против несогласных с политическим курсом "черных полковников".

Одной из задач, которые поставили себе радикалы, было присоединение Кипра к Греции. Летом 1974 года правившая в Греции хунта осуществила переворот на Кипре. Это дало повод Турции, которая наряду с Великобританией и Грецией гарантировала независимость острова, начать вторжение на остров под предлогом защиты турко-кипрского меньшинства.

Правительство Греции вынуждено было перейти к мобилизации. Наличие у граждан оружия позволило греческим офицерам, приверженным демократии, потребовать от режима передачи власти гражданскому руководству.

23 июля 1974 года под угрозой приближения к Афинам армейского корпуса хунта была вынуждена передать управление государством гражданскому правительству.

1 августа 1974 года была вновь введена в действие конституция 1952 года, восстановлены гражданские права и гражданский контроль над армией. В сентябре 1974 года была восстановлена свободная деятельность политических партий. В октябре было отменено чрезвычайное положение. 17 ноября прошли парламентские выборы. 8 декабря состоялся референдум по вопросу о реставрации монархии. Население страны высказалось в пользу республиканского строя, король Константин был лишен престола.

В июне 1975 года была принята новая конституция, Греция была объявлена парламентской республикой.

Зачинщики путча 1967 года предстали перед судом летом 1975 года. Они были осуждены на смертную казнь за измену родине. Впоследствии это наказание было заменено пожизненным заключением.

Руководители хунты Стилианос Паттакос и Николаос Макарезос были освобождены из тюрьмы по состоянию здоровья в 1990 году, после того как выразили раскаяние в своих действиях. Макарезос скончался в 2009 году в возрасте 90 лет, а Паттакос — в 2016 году на 104 году жизни.

Главный лидер хунты Георгиос Пападопулос от амнистии при условии раскаяния в содеянном отказался. Он скончался от рака в 1999 году в возрасте 80 лет.

Димитриоса Иоаннидиса, который в первый раз попросил об амнистии в 2008 году после 33 лет проведенных в тюрьме, но отказался признать себя виновным в преступлениях, за которые был осужден, власти не согласились освободить. В 2010 году он скончался в возрасте 87 лет в одной из афинских больниц, куда его доставили из тюрьмы Коридаллос, где он отбывал пожизненное заключение.

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