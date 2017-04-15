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Схождение Благодатного Огня

04:0215.04.2017
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Христианские православные зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня. Иерусалим, 30 апреля 2016
© AP Photo/ Dusan Vranic

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник — Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме, становятся свидетелями чуда схождения Благодатного Огня.

Храм Гроба Господня — это архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом Распятия Иисуса Христа, ротонду — архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым расположена Кувуклия ("царская опочивальня") — часовня, находящаяся непосредственно над пещерой, где было погребено тело Иисуса, Кафоликон — кафедральным храм Иерусалимского патриарха, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой равноапостольной Елены, несколько приделов — маленьких храмов со своими собственными престолами. На территории храма Гроба Господня расположено несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений, галерей и т.п.

Хотя по многим, как древним, так и современным свидетельствам, появления Благодатного Света могут наблюдаться в храме Гроба Господня в течение всего года, наиболее известным и впечатляющим является чудесное схождение

Благодатного Огня накануне православного праздника светлого Воскресения Христова, в Великую субботу. На протяжении практически всего времени существования христианства это чудесное явление ежегодно наблюдается как православными христианами, так и представителями других христианских вероисповеданий (католиками, армянами, коптами и др.), а также представителями иных нехристианских религий.

Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова встречаются у святых отцов Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. По свидетельству апостолов и святых отцов, Божественный Свет осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа; первым свидетелем чуда стал апостол Петр.

Одно из самых древних описаний схождения Благодатного Огня принадлежит игумену Даниилу, посетившему Святую Гробницу в 1106-1107 годах.

В наше время сошествие Благодатного Огня происходит в Великую субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.

Приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи начинается церковная церемония. Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного Огня, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой пятницы; многие остаются здесь сразу же после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К десяти часам дня Великой субботы гасятся все свечи и лампады во всем огромном архитектурном комплексе Храма. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям прокладывается лента.

Затем происходит процедура проверки Кувуклии на наличие источников огня, после чего вход в Кувуклию закрывается местным ключником (мусульманином) и опечатывается большой восковой печатью, на которую ставят свои личные печати осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, израильской полиции и др.

Как историческая, так и современная практика свидетельствует, что при схождении Огня присутствуют три группы участников. Прежде всего — патриарх Иерусалимской православной церкви или один из архиереев Иерусалимского патриархата по его благословению. Обязательными участниками таинства схождения Благодатного Огня являются игумен и монахи лавры Преподобного Саввы Освященного. Третья группа обязательных участников — местные православные арабы. Через 20-30 минут после опечатывания Кувуклии арабская православная молодежь с криком, топаньем, барабанным боем, верхом друг на друге врывается в храм и начинает петь и плясать. Их возгласы и песни представляют собой древние молитвы на арабском языке о ниспослании Благодатного Огня, обращенные ко Христу и Божией Матери, Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке. Их эмоциональные молитвы длятся обычно в течение получаса.

Около 13 часов начинается непосредственно литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного Огня. Впереди процессии шествуют хоругвеносцы с 12 хоругвями, за ними юноши, клирик-крестоносец, в конце процессии идет православный патриарх одной из поместных православных церквей (Иерусалимской или Константинопольской) в сопровождении армянского патриарха и священнослужителей.

Во время крестного хода процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священную рощу, где был предан Иисус, место, где Христа побивали римские легионеры, Голгофу, где его распяли, камень Помазания, на котором тело Иисуса Христа готовили к погребению. Затем процессия подходит к Кувуклии и трижды обходит ее. После этого православный патриарх останавливается перед самым входом в Кувуклию, его разоблачают — снимают праздничные ризы, оставляя в одном белом полотняном подризнике (длинная до пят богослужебная одежда с узкими рукавами), чтобы было видно, что он не проносит с собой в погребальную пещеру Спасителя ничего, что могло бы зажечь огонь.

Hезадолго до патриарха подризничий (помощник ризничего — заведующего церковным имуществом) вносит в пещеру большую лампаду, в которой должен разгореться главный огонь и 33 свечи — по числу лет земной жизни Спасителя.

Только после этого патриарх заходит в Кувуклию и коленопреклоненно молится.

После того как патриарх входит в Кувуклию, вход опечатывают, и начинается ожидание чуда схождения Благодатного Огня.

В это время в храме выключается свет и наступает напряженное ожидание. Все находящиеся в храме люди терпеливо ждут выхода патриарха с Огнем в руках. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет всеми ожидаемое чудо. В разные годы ожидание длилось от пяти минут до нескольких часов.

По свидетельствам очевидцев, после захода патриарха в Кувуклию сначала изредка, а затем все сильнее и сильнее все воздушное пространство храма пронизывают световые всполохи, вспышки света. Они имеют голубоватый цвет, их яркость и размеры волнообразно нарастают. Тут и там проскакивают маленькие молнии. При замедленной съемке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма — от иконы, висящей над Кувуклией, от купола храма, от окон и из других мест, и заливают все вокруг ярким светом. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и распространяются по площади среди паломников. Одновременно с этим сами зажигаются лампады, находящиеся по бокам Кувуклии, затем начинает сиять и сама Кувуклия, а из отверстия в куполе храма на Гроб с неба опускается вертикальный широкий столб света. В это же время двери пещеры открываются, и выходит православный патриарх, который благословляет собравшихся. Патриарх Иерусалимский передает Благодатный Огонь верующим, которые утверждают, что огонь совершенно не жжет в первые минуты после схождения, независимо от какой свечи и где он был зажжен.

Иногда, по свидетельствам очевидцев, лампады и свечи в руках молящихся загораются сами собой. Большинство держат в руках по несколько свечей (чтобы потом отнести их в свои храмы, раздать близким). Каждая из них подобна факелу, так что вскоре весь храм начинает буквально сиять огнем.

Позднее от Благодатного Огня зажигают лампады по всему Иерусалиму. Специальными авиарейсами Огонь доставляют на Кипр и в Грецию, откуда он развозится по всему миру. С недавнего времени непосредственные участники событий стали привозить Благодатный Огонь и в Россию.

В 2016 году специальным рейсом в особых лампадах из Иерусалима Благодатный Огонь был доставлен в Москву делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

В 2017 году Благодатный Огонь также будет привезен в Россию в рамках ежегодной программы "Просите мира Иерусалиму".

Чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Его могут увидеть не только туристы и паломники — оно происходит перед лицом всего мира и регулярно транслируется по телевидению и по интернету.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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