Биография Беллы Ахмадулиной

Советская и российская поэтесса Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве в семье с русскими, татарскими и итальянскими корнями.

Ее отец был крупным таможенным начальником, а мать — майором КГБ и переводчиком.

Стихи Белла начала писать школьницей, впервые они были опубликованы в 1955 году в журнале "Октябрь".

Она посещала литературный кружок под руководством Евгения Винокурова.

В 1960 году окончила Литературный институт имени М. Горького.

Известность Белла Ахмадулина приобрела в начале 1960-х годов поэтическими выступлениями в Политехническом музее, Лужниках, Московском университете вместе с поэтами Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, собиравшими большую аудиторию.

Собственный поэтический стиль Ахмадулиной сформировался к середине 1960-х. Для лирики поэтессы характерны возвышенная лексика, метафоричность, изысканная стилизация "старинного" слога, музыкальность и интонационная свобода.

Первый ее сборник стихов "Струна" вышел в 1962 году, затем были выпущены сборники "Уроки музыки" (1969), "Стихи" (1975), "Свеча" и "Метель" (оба — 1977). Подборки стихов Ахмадулиной постоянно публиковались в периодике.

В 1983 году был напечатан сборник "Тайна" (1983). В 1987 году вышел в свет сборник "Сад", удостоенный Государственной премии СССР в 1989 году.

Рассказ Ахмадулиной "Много собак и собака" был напечатан в неофициальном альманахе "Метрополь" в 1979 году.

В постсоветской России были выпущены более 15 сборников Ахмадулиной, а также собрание сочинений в трех томах.

Ахмадулина известна также переводами грузинских поэтов Галактиона Табидзе, Симона Чиковани и др.

Автор многочисленных эссе — о Владимире Набокове, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Венедикте Ерофееве, Владимире Высоцком.

Ахмадулина снималась в кино, играла журналистку в фильме Василия Шукшина "Живет такой парень" (1964), была занята в небольших ролях в картинах "Спорт, спорт, спорт" (1970), "Ключ без права передачи" (1976). Она была сценаристом драмы "Чистые пруды" (1965) и короткометражного фильма "Стюардесса" (1967) по произведениям Юрия Нагибина.

Белла Ахмадулина была удостоена различных наград. Она была лауреатом Государственной премии СССР (1989), Премии президента РФ в области литературы и искусства 1998 года, Государственной премии РФ 2004 года.

Была награждена орденом Дружбы Народов, орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2007) и III (1997) степеней.

Была лауреатом Пушкинской премии (1994). В 2004 году ей была присуждена Премия имени Булата Окуджавы.

Она была почетным членом Американской Академии искусств и литературы.

29 ноября 2010 года Белла Ахмадулина скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

В память о поэтессе в 2012 году учреждена Российско-итальянская литературная премия "БЕЛЛА".

Белла Ахмадулина была замужем за поэтом Евгением Евтушенко, затем за писателем Юрием Нагибиным. В 1974 году ее супругом стал художник Борис Мессерер.

В 2015 году в Тарусе был открыт памятник Белле Ахмадулиной, созданный ее мужем — народным художником России Борисом Мессерером. Он также написал воспоминания о жене "Промельк Беллы".

У поэтессы остались дочери Анна и Елизавета.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников