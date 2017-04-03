Нефтегазовые споры России и Белоруссии

Энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией, по мнению экспертов, имеет ярко выраженный конфликт интересов нетто-экспортера и нетто-импортера энергоресурсов, который нередко приводил к осложнению двусторонних отношений. Наиболее острые противоречия в поставках российской нефти в Белоруссию, происходившие в 2006-2007 годах и 2009-2010 годах, приводили к резкому обострению политических отношений между странами, блокированию транзита российской нефти в ЕС.

В марте 2006 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что цены на газ для Белоруссии с 2007 года будут повышены до "соответствующих европейскому уровню". Контракт на поставку российского газа в Белоруссию в 2007 году должен был быть заключен до конца 2006 года. Переговоры по поставкам газа несколько раз переносились.

В ходе переговоров, состоявшихся 26 декабря 2006 года, "Газпрому" и белорусской стороне не удалось договориться о цене на российский газ для Белоруссии в 2007 году.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко заявил, что Белоруссии были сделаны очень выгодные предложения — 75 долларов за тысячу кубометров (оплата денежными средствами) и 30 долларов — оплата акциями "Белтрансгаза". Белоруссия настаивала на своих условиях — 75 долларов за тысячу кубометров, из которых 45 долларов оплачиваются деньгами, а 30 долларов — акциями "Белтрансгаза".

27 декабря 2006 года глава Газпрома Алексей Миллер подтвердил, что в случае незаключения контракта с Белоруссией у компании не будет оснований поставлять газ этой стране.

Контракт на поставки и транзит газа из РФ был подписан в Москве за две минуты до наступления нового года — 31 декабря 2006 года в 23 часа 58 минут. В соответствии с пятилетним контрактом, цена на российский газ в 2007 году составила 100 долларов за тысячу кубометров, формула цены с 1 января 2008 года была определена как соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу, скидки от рыночной цены на 2008, 2009 и 2010 годы — 67%, 80% и 90% соответственно. Алексей Миллер заявил, что с постепенным повышением цены к 2011 году стоимость газа для Белоруссии выйдет на европейский уровень.

В начале декабря 2006 года глава правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление, в соответствии с которым поставки нефти в Белоруссию будут облагаться вывозной пошлиной, как и для стран, не входящих в Таможенный союз. С 1999 года, когда Россия и Белоруссия подписали документ о создании Союзного государства, российская нефть, как и другая продукция, поставлялась соседям беспошлинно и соответственно стоила потребителям (нефтеперерабатывающим заводам) дешевле. Свое решение российская сторона объяснила тем, что Белоруссия расторгла межправительственное соглашение, по которому 85% пошлины на экспорт, в частности, нефтепродуктов, произведенных в Белоруссии из российского сырья, должны быть зачислены в российский бюджет, и лишь 15% — в бюджет Белоруссии.

С 1 января 2007 года Белоруссия ввела пошлину (на январь она была установлена на уровне 45 долларов за тонну нефти) на транзит российской нефти через свою территорию в Европу, что привело к прекращению поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу и Германию в ночь с 7 на 8 января, в Словакию — 8 января.

10 января правительство Белоруссии отменило решение о взимании пошлины, 11 января поставки нефти в Европу возобновились в полном объеме, а 12 января правительства России и Белоруссии по итогам двухдневных переговоров подписали соглашение по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. С 15 февраля 2007 года была повышена стоимость транзита российской нефти по территории Белоруссии более чем на 30%. Повышение тарифов в Минэкономики Белоруссии объяснили тем, что прежние тарифы не менялись с 1995 года. Таким образом, отметили в Минэкономики, Белоруссия унифицировала транзитную ставку по прокачке нефти с аналогичной российской ставкой.

В июле 2007 года между Россией и Белоруссией разразился газовый конфликт из-за несвоевременной оплаты Белоруссией голубого топлива. Цена для Белоруссии на российский газ с начала года была повышена с 46,68 доллара до 100 долларов за тысячу кубометров. Однако Минску была предоставлена отсрочка по платежам — в первом полугодии 2007 года он оплачивал 55% поставок газа, а с июля должен был перейти на 100%-ную оплату и погасить к 23 июля весь долг. В отведенный срок "Белтрансгаз" не произвел платеж, и "Газпром" предупредил Минск о сокращении поставок на 45% — до фактического уровня оплаты с 1 августа в случае неперечисления средств. В итоге Белоруссия выделила средства из резервного фонда и в течение недели несколькими частями переправила их на счета "Газпрома".

В июне 2010 года между Москвой и Минском возник очередной газовый спор. Белоруссия с начала 2010 года платила России за газ не по контракту, а по установленной ею в одностороннем порядке цене, в результате чего задолжала около 200 миллионов долларов. 15 июня президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что дает Белоруссии пять дней, чтобы определиться с оплатой, а "Газпром" назвал дедлайн — 21 июня, после которого в случае неурегулирования ситуации поставки могут быть ограничены.

21 июня "Газпром" начал вводить ограничения в поставках газа Белоруссии. 22 июня, когда поставки были сокращены уже на 30%, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что поручил прекратить транзит газа из РФ в Европу. 23 июня "Газпром" довел ограничения поставок газа Белоруссии за долги до 60% от плановых объемов. При этом глава российского газового холдинга Алексей Миллер сообщил, что транзит газа через территорию республики европейским потребителям осуществляется в полном объеме и потребители российского газа не испытывают с его поставками никаких проблем. Утром 24 июня "Газпром" сообщил, что Белоруссия погасила долг, и поставки газа республике возобновлены в полном объеме. Деньги для расчета с "Газпромом" за поставленный газ одолжил Белоруссии президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В конце марта 2010 года правительство Белоруссии обратилось в Экономический суд СНГ с просьбой запретить России взимать таможенные пошлины на нефтепродукты, поставляемые в Белоруссию. Белорусская сторона сослалась на межправительственное соглашение о свободной торговле от 13 ноября 1992 года и протокол о введении режима свободной торговли между Белоруссией и Россией от 6 января 1995 года, которым установлено, что стороны не применяют пошлины во взаимной торговле.

Позиция белорусской стороны состояла в том, что единственным исключением из режима беспошлинной торговли является сырая нефть, часть которой облагается экспортной пошлиной в соответствии с белорусско-российским межправпротоколом от 27 января 2010 года, которым определены условия поставки российской нефти в Белоруссию в 2010 году. Москва заявила, что исковые требования не имеют правовой природы, поскольку РФ имеет право даже в рамках Таможенного союза применять экспортные пошлины.

8 октября 2010 года Экономический суд СНГ дал Белоруссии и России три месяца на решение спора по пошлинам на нефтепродукты вне суда.

9 декабря по итогам встречи глав государств Таможенного союза глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что РФ с 1 января отменит пошлины на нефть для Минска при ратификации им документов по ЕЭП (Единое экономическое пространство), экспортные пошлины на нефтепродукты будут взиматься на внешних границах ТС, и Белоруссия согласилась полностью перечислять их в российский бюджет.

30 декабря Белоруссия официально заявила о выполнении внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашений о формировании Единого экономического пространства.

С начала 2016 года длится очередной нефтегазовый спор между двумя странами. Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. К осени 2016 года долг Белоруссии за российский газ составил 270-300 миллионов долларов. Минск долг не признал. Россия в свою очередь снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. Последним штрихом в развитии нефтегазового спора стало постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии от 28 сентября, которым в одностороннем порядке были повышены тарифы на транзит российской нефти в среднем на 50%. Постановление должно было вступить в силу с 11 октября 2016 года. В Москве это решение назвали незаконным. 10 октября стороны объявили о достижении компромисса. Согласно договоренностям, Москва должна была восстановить объемы беспошлинных поставок нефти в соседнюю страну, а Минск отменить решение о росте тарифов на ее транспортировку. Однако спор остался открытым.

С 1 февраля 2017 года в Белоруссии вступило в силу постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли о повышении тарифов (МАРТ) на транспортировку российской нефти по территории республики.

Тарифы на транспортировку нефти до ОАО "Нафтан" были повышены на 11,76%, по остальным направлениям — на 7,7%. Ранее МАРТ пояснял, что Белоруссии и РФ удалось согласовать только тарифы на транспорт нефти до Новополоцкого НПЗ, остальные тарифы Белоруссия установила без согласования с РФ, пользуясь своим правом в соответствии с положениями межправсоглашения с РФ. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля и до конца 2017 года.

30 марта 2017 года нефтегазовый спор обсудили премьеры двух стран. По итогам встречи глава российского Минэнерго Александр Новак рассказал, Белоруссия не готова погасить долг в 700 миллионов долларов без предоставления существенных преференций со стороны России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

