Дело Виктора Бута

6 марта 2008 года российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в отеле Бангкока (Таиланд). Арест был произведен при участии спецподразделения полиции Таиланда и представителей США, в том числе сотрудников агентства по борьбе с наркотиками.

Входящая в структуру федерального правительства США Администрация по борьбе с наркотиками распространила в Вашингтоне заявление, в котором сообщила, что против Бута "выдвинуты обвинения в заговоре с целью продажи оружия стоимостью в миллионы долларов зарубежной террористической организации FARC, базирующейся в Колумбии".

Арест Бута проводился по "провокационной" схеме: через его давнего знакомого на Бута в Бангкоке "вышли" агенты американской наркополиции DEA, которая с 2001 года также выполняет функции по борьбе с терроризмом, и представились членами руководства FARC — леворадикальной антиправительственной группировки, действующей в Колумбии. В американском обвинении говорится, что Бут якобы согласился продать и доставить для FARC в Колумбию до 800 установок ПЗРК "Игла" "и других вооружений на миллионы долларов".

В Америке Бута считают крупнейшим нелегальным торговцем оружием в мире. Бут отрицает все обвинения и заявляет, что в прошлом занимался совершенно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок, а с 2001 года вообще не занимается каким-либо международным бизнесом.

В апреле 2008 года прокуратура Таиланда отказалась возбуждать против Бута уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

Однако к этому времени американская сторона успела передать Таиланду официальный пакет документов на экстрадицию россиянина в США, где на основании факта его переговоров с "колумбийцами" Бута обвиняют в сговоре с целью убийства американских граждан, убийства американских военнослужащих, спонсировании терроризма и нелегальной торговле средствами противовоздушной обороны.

11 августа 2009 года таиландский суд объявил о своем решении отказать США в экстрадиции россиянина, определив характер американского запроса на экстрадицию как политическое преследование. По указанию американской стороны таиландская прокуратура подала апелляцию на это решение в апелляционный суд, который по законам Таиланда является высшей инстанцией в делах по экстрадиции.

После объявления постановления суда первой инстанции Бут подал уголовный иск против трех сотрудников DEA (американской наркополиции), которые участвовали в его аресте и обыске в его гостиничном номере. Обыск проводился без надлежащих разрешительных документов, и тем самым, по мнению адвокатов Бута, американцами было нарушено уголовно-процессуальное законодательство Таиланда.

26 апреля 2010 года Уголовный суд Южного Бангкока отказал Буту в судебном иске против сотрудника американской наркополиции DEA, который участвовал в его аресте в Бангкоке в марте 2008 года. Исковое дело против сотрудника DEA Роберта Захариасевича было закрыто "в связи с неспособностью обвинения установить местонахождение обвиняемого и передать ему вызов в суд".

Ранее суд отказал Буту в исках против еще двух сотрудников американской спецслужбы, также участвовавших в его аресте, на основании того, что они являются сотрудниками посольства США в Таиланде и обладают дипломатической неприкосновенностью. Захариасевич, тоже сотрудник DEA, дипломатического прикрытия не имел.

17 февраля 2010 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула новое обвинение против Виктора Бута. Ему вменялось нарушение специального акта США от 1995 года (International Emergency Economic Powers Act — IEEPA), запрещающего любые операции по экспорту товаров, технологий или услуг государственным учреждениям и компаниям иностранных государств, потенциально представляющим угрозу безопасности, без особой лицензии.

20 августа 2010 года Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать российского предпринимателя Виктора Бута в США.

За два часа до объявления вердикта Апелляционного суда, американская сторона подала в Уголовный суд Таиланда второй запрос на экстрадицию Бута в качестве страховки на случай решения суда в пользу россиянина. Как сказано в запросе на экстрадицию, США обвиняют Бута и его бывшего партнера — американского гражданина Ричарда Чичакли в мошенничестве при посредстве телеграфа, телеграфных денежных переводов и интернета, в отмывке денег и нарушении указа президента США о санкциях против персонально Бута и Чичакли. Американские обвинения в этот раз базировались на предположении, что некая компания из одной из стран СНГ, пытавшаяся купить два гражданских самолета Боинг в США в 2007 году, принадлежит Буту и Чичакли.

5 октября таиландский суд постановил отказать США в экстрадиции Бута по второму комплекту обвинений за недостатком доказательств его виновности.

8 октября адвокат российского бизнесмена опротестовал решение Уголовного суда Таиланда по второму запросу США на экстрадицию россиянина. В тексте апелляции адвокат Лак Нитиват Вичан пояснил, что опротестовывает решение суда в пользу его подзащитного, так как принятый судом текст постановления не соответствует формулировкам, предложенным защитой, и ущемляет интересы его подзащитного.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неправовым и политическим решение властей Таиланда экстрадировать российского бизнесмена Виктора Бута в США.

16 ноября 2010 года Виктор Бут был экстрадирован в США.

Американский суд отклонил все ходатайства адвокатов россиянина о прекращении дела на основании несоответствия юрисдикции и незаконности его вывоза из Таиланда.

10 августа 2011 года в Бангкоке начались заседания судебной коллегии уголовного суда Таиланда по пересмотру дела об экстрадиции в США Виктора Бута по запросу его адвоката Лака Нитиват Вичана. В рамках этого запроса защитник привлек внимание суда к факту, с его точки зрения, совершенно незаконного вывоза российского бизнесмена в Америку.

7 сентября судья окружного суда Нью-Йорка Шира Шейндлин выразила несогласие с утверждениями прокуратуры США по делу российского предпринимателя Виктора Бута о том, что он занимался торговлей оружием. В этот день на последнем досудебном слушании она сказала, что Бут был только перевозчиком, а не торговцем оружием.

12 октября первый день процесса над Виктором Бутом завершился формированием суда присяжных. В момент присяги одна из отобранных присяжных заявила, что не может присутствовать на суде. Таким образом, в состав жюри вошли 15, а не 16 человек.

2 ноября жюри присяжных Федерального суда Нью-Йорка вынесло Виктору Буту обвинительный вердикт по всем четырем пунктам обвинения. Присяжные признали Бута виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Решение присяжных в соответствии с судебной процедурой США было принято единогласно. Россиянин не признал себя виновным ни по одному пункту.

Защита Бута обжаловала обвинительный вердикт, подав несколько ходатайств о том, что в материалах дела не нашли подтверждения выдвинутые прокуратурой обвинения. В частности, защита оспорила решение присяжных на основании того, что, по меньшей мере, одна из членов жюри имела предварительную одностороннюю информацию о подсудимом, просмотрев блокбастер Lord of War (в российском прокате — "Оружейный барон"), о чем сообщила в интервью газете New York Times. Суд отклонил это ходатайство защиты.

В конце февраля 2012 года Виктор Бут был переведен на общий режим в нью-йоркской тюрьме предварительного заключения. До этого он в течение 14 месяцев находился в одиночной камере в спецблоке для обвиняемых в преступлениях на почве терроризма и жестокого насилия.

26 марта Таиландский суд дал защите Виктора Бута 60 дней на замену адвоката в связи со смертью в январе 2012 года его защитника Лака Нитиват Вичана. Назначенное судебное заседание было посвящено заслушиванию свидетелей по запросу защиты о вывозе Виктора Бута из Таиланда в США в ноябре 2010 года. Однако в связи со смертью Нитиват Вичана заседание не могло состояться, так как на нем не присутствовал ни сам истец, находящийся в американской тюрьме, ни уполномоченный защитник.

Срок вынесения приговора Виктору Буту по просьбе защиты переносился дважды: сначала на 28 марта, затем на 5 апреля.

6 апреля Федеральный суд Нью-Йорка приговорил россиянина Виктора Бута к 25 годам тюремного заключения, признав его виновным в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

1 июня после трехсторонних переговоров с участием представителей прокуратуры, суда и защиты было принято решение, что Виктор Бут будет отбывать постоянный срок в тюрьме Мэрион (Marion) среднего уровня режима в штате Иллинойс. Это третий уровень жесткости режима из пяти предусмотренных системой наказания в США.

6 июля жена Бута Алла написала обращение в российский Минюст о передаче супруга из США в Россию для дальнейшего отбывания наказания. В августе документы, необходимые для рассмотрения вопроса об экстрадиции на родину осужденного в США Бута, были переданы Минюстом РФ по дипломатическим каналам американской стороне.

10 ноября Минюст США отказал России в передаче предпринимателя Виктора Бута для отбывания наказания на родине, обосновав отказ серьезностью совершенного преступления, возражениями со стороны правоохранительных органов, а также тем, что такая возможность исключается ввиду криминального прошлого Бута.

27 сентября 2013 года апелляционный суд в США подтвердил приговор россиянину Виктору Буту, приговоренному к 25 годам тюрьмы за сговор о продаже колумбийским боевикам партии оружия. Суд отклонил апелляцию осужденного, утверждавшего, что он стал жертвой преследования, для которого не было законных правовых оснований.

Защита россиянина в октябре направила ходатайство о пересмотре решения полным составом апелляционного суда, однако Бут отозвал ходатайство о рассмотрении его апелляции на приговор.

В июне 2015 года защита Виктора Бута подала петицию о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции в октябре отклонил ее. После этого защита инициировала процесс апелляции на данное решение.

Бут почти четыре года пробыл в "блоке коммуникационного контроля" тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс. В октябре 2016 года суд и руководство пенитенциарной системы США удовлетворили ходатайство защиты россиянина о его переводе на общий режим заключения.

21 ноября 2016 года апелляционный суд в Нью-Йорке отказал в пересмотре дела Виктора Бута. Как сообщил его адвокат Алексей Тарасов, суд отклонил апелляцию с главной формулировкой, "что почти все доказательства не являются вновь открывшимися обстоятельствами".

21 февраля 2017 года защита заключенного в американской тюрьме российского бизнесмена подала прошение о пересмотре его дела в Верховный суд США.

Судьба российского гражданина Виктора Бута, осужденного в США к длительному сроку лишения свободы, остается в числе приоритетов в отношениях Москвы с Вашингтоном.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости