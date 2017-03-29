Биография Георгия Матюшкина

Георгий Олегович Матюшкин родился 10 июня 1966 года в Москве.

В 1988 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "Правоведение", в 2002 году — Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Менеджмент". Кандидат юридических наук.

В 1993-1995 годах работал адвокатом в Московской городской коллегии адвокатов "Клишин и партнеры". В 1995-2000 годах — заместитель председателя президиума Межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры".

В 2000-2002 годах занимал пост заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики — министра имущественных отношений Чувашии.

С 2002 по 2003 год — начальник Приволжской окружной инспекции главного контрольного управления президента РФ.

С 2004 года по 2005 год — помощник, в 2005-2008 годах — заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

5 августа 2008 года назначен на должность уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) — заместителя министра юстиции РФ.

29 марта 2017 года президент России Владимир Путин освободил Георгия Матюшкина от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ.

Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса (2009).

Награжден орденом Дружбы и благодарностью президента Российской Федерации.

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