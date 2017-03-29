Георгия Матюшкина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгия Матюшкина, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации в среду.

"Освободить от занимаемой должности… Матюшкина Георгия Олеговича, уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ", — говорится в документе.

На сайте Минюста РФ сообщается, что Матюшкин занимал пост уполномоченного при ЕСПЧ с августа 2008 года. До этого был помощником и заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Является действительным государственным советником юстиции РФ 1 класса, награжден орденом Дружбы и благодарностью президента России.

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