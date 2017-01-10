"Дело Магнитского" и реакция на него в США и Европе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Ниже приводится справочная информация о "деле Магнитского" и реакции на него в США и Европе.

Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. Вскоре следственный комитет при МВД РФ (ныне — следственный департамент МВД РФ) предъявил Магнитскому в рамках уголовного дела Hermitage обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации.

Сергей Магнитский обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 33, частью 2 статьи 199 (организация и пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ.

По информации СК, в ходе расследования было установлено, что Магнитский создал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", зарегистрированные в Республике Калмыкия и находившиеся под управлением фонда Hermitage Capital. В этих компаниях якобы работали инвалиды, что позволяло получить 50-процентную льготу по уплате налогов. В результате таких действий в бюджет Российской Федерации не поступило более 500 миллионов рублей.

16 ноября 2009 года Сергей Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина", пробыв в заключении почти год.

19 марта 2013 года следователи обнародовали причины смерти Сергея Магнитского. По заключению судебно-медицинских экспертов его смерть наступила от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких с острыми кровоизлияниями, развившимися в связи с фибрилляцией желудочков сердца, в результате осложнения имевшихся у него двух основных конкурирующих заболеваний: вторичной дисметаболической кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и хронического активного гепатита.

Следователи прекратили уголовное дело по факту смерти юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского за отсутствием события преступления.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал скончавшегося в СИЗО в 2009 году аудитора британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов и прекратил дело в связи с его смертью.

За делом Магнитского пристально следят власти США и Евросоюза.

В октябре 2010 года в конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий запрет на въезд в страну и введение экономических санкций в отношении ряда российских чиновников, имевших отношение к делу юриста.

Российский МИД заявил, что предложение ввести санкции против российских чиновников в связи с делом Магнитского "выходит за рамки элементарных норм приличия" и ставит под удар сотрудничество силовых структур двух стран.

Несмотря на жесткую реакцию РФ, в апреле 2011 года список лиц, в отношении которых Соединенными Штатами предлагалось ввести санкции, был расширен.

В июле 2011 года госдепартамент США ввел визовые санкции в отношении российских чиновников, якобы имеющих отношение к делу Магнитского.

В начале ноября 2011 года МИД РФ заявил о введении аналогичного списка ряда чиновников США.

7 июня 2012 года международный комитет палаты представителей конгресса США утвердил свой вариант законопроекта о визовых санкциях.

26 июня свой вариант законопроекта одобрил международный комитет сената.

Автором одобренного в сенате конгресса США законопроекта о "списке Магнитского" является Бенджамин Кардин. Его законопроект во многом совпадает с законопроектом, одобренным палатой представителей, автором которого является Джеймс Макговерн. Однако законопроект палаты представителей касается исключительно России, тогда как сенатский может применяться и к другим странам.

18 июля 2012 года сенат США объединил эти два законопроекта в один. Палата представителей затормозила рассмотрение вопроса из-за позиции республиканцев и приближавшихся президентских и парламентских выборов.

Конгресс рассматривал вопрос об отмене ограничительной в отношении России поправки Джексона-Вэника в увязке с законом о введении визовых санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека (закон о "списке Магнитского").

16 ноября 2012 года палата представителей конгресса США приняла законопроект о введении визовых санкций против россиян и одновременной отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника. 6 декабря законопроект одобрил сенат конгресса США, 14 декабря документ подписал президент Барак Обама.

Полномочия по определению лиц, подпадающих под действие визовых и финансовых санкций, которые предусмотрены так называемым "законом Магнитского" переданы министру финансов и госсекретарю США.

В ответ на действия США 28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал "закон Димы Яковлева", который предполагает запрет на усыновление детей иностранцами, он вступил в силу с 1 января 2013 года.

12 апреля 2013 года Минфин США опубликовал список из 18 представителей правоохранительных органов и судебной системы России, которым будет закрыт въезд в США, а их американские активы будут заморожены. Еще несколько человек вошли в закрытую часть списка — их коснулись только визовые санкции. Российский МИД 13 апреля опубликовал ответный "список Гуантанамо" — также из 18 имен, который включает имена причастных, по мнению РФ, к легализации и применению пыток в спецтюрьме в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом.

В мае 2014 года США расширили "список Магнитского" и ввели санкции в отношении еще 12 россиян, которых считают виновными в нарушении прав человека.

В июле 2014 года в ответ на расширение со стороны Вашингтона санкционного списка Россия закрыла въезд в страну 12 гражданам США. Невъездными в Россию стали лица, которых в Москве сочли причастными "к легализации и применению пыток в отношении заключенных в спецтюрьме "Гуантанамо". Также в него попали "американские военнослужащие, издевавшиеся над заключенными в спецтюрьме "Абу-Грейб" в Ираке или покрывавшие совершенные преступления.

В конце декабря 2014 года власти США дополнили "список Магнитского". В него попали два чиновника из Чеченской Республики — замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов и руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, также в сообщении Минфина США фигурируют Виктор Яковлевич Гринь, родившийся 1 января 1951 года, (эти данные полностью совпадают с личными данными заместителя генпрокурора России) и Андрей Александрович Стрижов, 1983 года рождения. Про них сказано, что они являются "частными лицами".

1 февраля 2016 года американское министерство финансов сообщило, что США внесли пятерых человек в санкционный "список Магнитского": уроженца Севастополя Алексея Аничина, который в сообщении назван гражданином Украины, а также граждан РФ Евгения Антонова, Бориса Кибиса, Павла Лапшова, Олега Урзумцева. Аничин был замглавы МВД РФ и до июня 2011 года возглавлял Следственный комитет. Кибис, Лапшов и Уржумцев в прошлом были сотрудниками Следственного комитета МВД РФ и в той или иной степени имели отношение к "делу Магнитского".

9 января 2017 года минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"Дело Магнитского" привлекает большое внимание и политиков из Евросоюза. В октябре 2012 года члены Европарламента (ЕП) одобрили доклад, содержащий предложения по санкциям в отношении российских чиновников, якобы причастных к смерти Магнитского. Согласно документу, Совету Евросоюза рекомендовано ввести визовые ограничения для российских чиновников из "списка Магнитского".

Ранее, в декабре 2010 года, ЕП принял поправку к ежегодному докладу о ситуации с правами человека в мире, в которой содержался призыв запретить въезд в Евросоюз российским должностным лицам, "вовлеченным в дело" адвоката Сергея Магнитского, а также заморозить их банковские счета и другое имущество в странах ЕС.

18 марта 2014 года комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам составил свой "список Магнитского", требуя от Совета ЕС запретить выдачу виз и заморозить счета 32 граждан России.

В ноябре 2012 года стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила разобраться в обстоятельствах гибели Сергея Магнитского. Докладчиком ПАСЕ был избран швейцарский парламентарий Андреас Гросс.

4 сентября 2013 года в ходе заседания профильной комиссии ПАСЕ рассматривался доклад по делу Магнитского, подготовленный Гроссом. Европарламентарии поддержали проект доклада. Комиссия приняла решение обсудить доклад на январской 2014 года сессии Ассамблеи ПАСЕ.

28 января 2014 года ПАСЕ приняла доклад по делу Магнитского. В принятом докладе ассамблея решила дать время России отреагировать на документ до присоединения Страсбурга к санкциям США. По оценке членов российской делегации в ПАСЕ, доклад Гросса тенденциозен, основан на ложных, не соответствующих действительности фактах.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников