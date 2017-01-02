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Князь Дмитрий Романович Романов

00:3202.01.2017
320876
Потомок императора Николая I, старший в роду Романовых князь Димитрий Романович. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Дмитрий (Димитрий) Романович Романов родился 17 мая 1926 года во Франции. Получил традиционное для семьи русское домашнее образование. Вместе с семьей переезжал в Италию, Египет, вновь в Италию, пока с 1960 года не обосновался в Дании. Перед уходом на пенсию в 1993 году занимал ответственную должность в Danske Bank — крупнейшем банке Дании.

Дмитрий Романович был праправнуком императора Николая I и принадлежал к ветви "Николаевичей", к которой относятся такие военные деятели, как генерал-фельдмаршал, главнокомандующий Дунайской армией во время русско-турецкой войны 1877-1878 годах великий князь Николай Николаевич "старший" (1831-1891) и его сын, генерал от кавалерии, верховный главнокомандующий в начале Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич "младший" (1856-1929).

Родственными узами был связан с семьями правителей Европы (королевские дома Дании, Италии, Греции, Болгарии, а также Черногории — младший брат Николая Николаевича "младшего" великий князь Петр Николаевич женился на Милице, дочери черногорского короля Николы I) и русскими дворянскими родами — Шереметьевыми (княгиня Прасковья Димитриевна Шереметьева — мать Дмитрия Романовича), Нарышкиными, Воронцовыми-Дашковыми, Вяземскими, Шуваловыми и другими.

Дмитрий Романович был награжден государственными орденами Дании, Болгарии, Черногории, российской памятной медалью "В честь 300-летия Санкт-Петербурга". В октябре 2016 года был награжден российским орденом Александра Невского за большой вклад в распространение за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России и содействие укреплению международных гуманитарных связей. Лауреат премии Николая Рериха (2005).

Был автором пяти книг по фалеристике, в том числе "Ордена, медали и история Российской империи" (2000).

Помимо русского, владел свободно французским, английским, итальянским и датским языками.

С 1993 года Дмитрий Романович посвящал много времени гуманитарной деятельности. До 2006 года провел в городах России, Украины, Средней Азии свыше 50 благотворительных и гуманитарных акций. Возглавлял благотворительный фонд "Романовы для России".

Дмитрий Романович постоянно жил в Копенгагене, при этом регулярно посещал Россию и участвовал в религиозных и политических церемониях. Был женат на Доррит Ревентлоу (княгине Феодоре Алексеевне).

Дмитрий Романович скончался вечером 31 декабря 2016 года в Копенгагене в возрасте 90 лет.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • lexofed
    Печально, уходят люди... уходят эпохи... Очень хороший был человек Дмитрий Романович, многим помог много сделал для популяризации России за рубежом и никогда не требовал, что то себе бескорыстоо служа своей далекой отчизне, светлая ему память, скорбим...
    01:11
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Иван Сидоров
    Князь — глава феодального монархического государства или отдельного политического образования; позднее — высший дворянский титул.
    Феодалом, монархом или дворянином в каком государстве он был???

    Не умоляю его достоинств или недостатков. Мир его праху!

    Но смешно, когда взрослые люди играются несуществующими титулами несуществующих царств.

    Так каждый может объявить себя императором несуществующей империи.
    10:20
    02.01.2017
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