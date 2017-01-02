Князь Дмитрий Романович Романов

Дмитрий (Димитрий) Романович Романов родился 17 мая 1926 года во Франции. Получил традиционное для семьи русское домашнее образование. Вместе с семьей переезжал в Италию, Египет, вновь в Италию, пока с 1960 года не обосновался в Дании. Перед уходом на пенсию в 1993 году занимал ответственную должность в Danske Bank — крупнейшем банке Дании.

Дмитрий Романович был праправнуком императора Николая I и принадлежал к ветви "Николаевичей", к которой относятся такие военные деятели, как генерал-фельдмаршал, главнокомандующий Дунайской армией во время русско-турецкой войны 1877-1878 годах великий князь Николай Николаевич "старший" (1831-1891) и его сын, генерал от кавалерии, верховный главнокомандующий в начале Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич "младший" (1856-1929).

Родственными узами был связан с семьями правителей Европы (королевские дома Дании, Италии, Греции, Болгарии, а также Черногории — младший брат Николая Николаевича "младшего" великий князь Петр Николаевич женился на Милице, дочери черногорского короля Николы I) и русскими дворянскими родами — Шереметьевыми (княгиня Прасковья Димитриевна Шереметьева — мать Дмитрия Романовича), Нарышкиными, Воронцовыми-Дашковыми, Вяземскими, Шуваловыми и другими.

Дмитрий Романович был награжден государственными орденами Дании, Болгарии, Черногории, российской памятной медалью "В честь 300-летия Санкт-Петербурга". В октябре 2016 года был награжден российским орденом Александра Невского за большой вклад в распространение за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России и содействие укреплению международных гуманитарных связей. Лауреат премии Николая Рериха (2005).

Был автором пяти книг по фалеристике, в том числе "Ордена, медали и история Российской империи" (2000).

Помимо русского, владел свободно французским, английским, итальянским и датским языками.

С 1993 года Дмитрий Романович посвящал много времени гуманитарной деятельности. До 2006 года провел в городах России, Украины, Средней Азии свыше 50 благотворительных и гуманитарных акций. Возглавлял благотворительный фонд "Романовы для России".

Дмитрий Романович постоянно жил в Копенгагене, при этом регулярно посещал Россию и участвовал в религиозных и политических церемониях. Был женат на Доррит Ревентлоу (княгине Феодоре Алексеевне).

Дмитрий Романович скончался вечером 31 декабря 2016 года в Копенгагене в возрасте 90 лет.

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