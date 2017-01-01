Умер старший представитель дома Романовых князь Дмитрий Романович

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Старший представитель дома Романовых князь Дмитрий Романович скончался в ночь на воскресенье в Копенгагене в возрасте 90 лет, сообщила датской газете Berlingske Nyheder его вдова Дорит Ревентлов.

Как заявил РИА Новости в воскресенье директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна скорбит в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича.

"Конечно же, это утрата для Российского императорского дома. Великая княгиня Мария Владимировна выразила соболезнования и, конечно, скорбит", — сказал Закатов.

По его словам, хотя сам Дмитрий Романович не являлся членом императорского дома, великая княгиня "уважительно к нему относилась" как к старшему родственнику и ценила его активную общественную деятельность.

"Великая княгиня Мария Владимировна просит всех соотечественников молиться об упокоении души новопреставленного Димитрия", — заключил представитель императорского дома.

Князь Дмитрий Романов был праправнуком императора Николая I и принадлежал к "николаевской" ветви рода Романовых. Он постоянно жил вместе с супругой в Копенгагене, при этом регулярно посещал Россию и участвовал в религиозных и политических церемониях, много занимался благотворительностью.

Праправнук императора Николая I, князь Дмитрий Романович возглавлял благотворительный фонд "Романовы для России". С начала 1990-х годов он регулярно посещал Россию, участвовал в религиозных и политических церемониях, много занимался благотворительностью.

Дмитрий Романович переехал в Данию в 1959 году. Он и его жена носили княжеский титул, который признавался королевской семьей Дании. Романов с супругой были, в частности, приглашены на свадьбу кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри в 2004 году, напоминает газета.

Отец князя Дмитрия Романовича бежал от революции вместе с матерью Николая II императрицей Марией Федоровной (датский король Кристиан X был ее племянником) и другими родственниками, пишет издание. Как указано в публикации, Именно Дмитрий Романович и его старший брат Николай в конце 1990-х выступили с инициативой перезахоронить прах Марии Федоровны в Петербурге рядом с ее мужем Александром III.



