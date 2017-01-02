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Биография Александра Якушева

09:0002.01.2017
(обновлено: 09:01 02.01.2017)
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Александр Якушев. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Сергеевич Якушев родился 2 января 1947 года в городе Балашиха Московской области.

Первым спортивным увлечением Александра Якушева в детские годы был футбол, затем увлекся хоккеем, играл в составе заводской команды "Серп и Молот". Александр Игумнов, многолетний тренер ХК "Спартак" пригласил Якушева в свой клуб, и в 1963 году состоялся дебют форварда в красно-белой форме.

В 1964 году сменивший Игумнова Всеволод Бобров поставил 17-летнего Якушева в одну тройку с легендарными Евгением Майоровым и Вячеславом Старшиновым.

Во второй половине 1960-х годов Якушев вошел в число ведущих нападающих клуба. В чемпионатах СССР сыграл 568 матчей, забил 339 голов. Трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды завоевывал Кубок СССР (1970, 1971).

В 1967 году на чемпионат мира в Вене тренеры включили Александра Якушева в сборную команду страны, но большую часть времени он провел на скамейке. Настоящий дебют Якушева в сборной СССР пришелся на 1969 год. В Стокгольме он сыграл 6 матчей, забросил одну шайбу.

Звездный час Якушева наступил в 1972 году. Он стал Олимпийским чемпионом и лучшим игроком Суперсерии-72. "Русский Як-15" – так прозвали игравшего под 15-м номером Якушева канадские журналисты.

© РИА Новости. Юрий Сомов
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Сборная СССР - победитель чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1973 года

В 1976 году на Олимпийских играх в Инсбруке Александр Якушев вновь поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Всего за сборную СССР Якушев сыграл 90 матчей, забил 64 гола.

© РИА Новости. Юрий Сомов
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Александр Якушев

В 1980 году Якушев уехал в Австрию, где в течение трех лет был играющим тренером в хоккейном клубе австрийского города Капфенберг, забросил в национальном чемпионате более 100 шайб.

В 1985-1987 годах он повышал профессиональную квалификацию в Высшей школе тренеров.

В 1989-1993 годах и в 1998-2000 годах – главный тренер ХК "Спартак".

В 1993-1997 годах тренировал в Швейцарии команду "Амбри-Пиота".

В 1998-2000 годах был главным тренером сборной России.

В настоящее время Александр Якушев продолжает выходить на лед в составе команды "Легенды хоккея". Он является президентом ХК "Легенды хоккея"президентом Ночной хоккейной лигичленом правления Федерации хоккея Россиипредседателем Попечительского совета ХК "Спартак".

Александр Якушев — Заслуженный мастер спорта СССР (1970), Заслуженный тренер СССР и России (1992). Олимпийский чемпион (1972, 1976). Чемпион мира и Европы (1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1979). Серебряный (1976) и бронзовый (1977) призер чемпионата мира. Третий призер чемпионата Европы (1976, 1977).

Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76.

Чемпион СССР (1967, 1969, 1976), обладатель Кубка СССР (1970, 1971).

Серебряный (1965, 1966, 1968, 1970, 1973, 1979, 1980) и бронзовый (1964, 1972, 1975) призер чемпионата страны.

Лучший нападающий чемпионата мира (1975).

Входил в символическую сборную чемпионата мира в 1974, 1975 годах.

Входил в список лучших хоккеистов в 1965, 1967-1971, 1973-1977, 1979 годах.

Введен в Зал славы Международной федерации хоккея в 2003 году.

Включен в Зал Славы Отечественного Хоккея (2014).

Лауреат премии "Харламов Трофи" в номинации "За верность хоккею" (2016).

В качестве тренера: серебряный (1991) и бронзовый (1992) призер чемпионата СССР.

Участник чемпионатов мира 1999, 2000 годов.

© РИА Новости. Алексей Куденко
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Павел Буре с сыном и главный тренер сборной России Александр Якушев после финального матча Лиги Легенд мирового хоккея между сборными России и Чехии

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975), двумя орденами "Знак Почета" (1972, 1979), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1995), орденом Почета (2011).

Имеет благодарности президента РФ (2000, 2016).

Автор книги "Все начистоту. О хоккее и не только" (2016).

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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