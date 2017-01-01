Биография Мориса Бежара

Известный французский хореограф Морис Бежар (Maurice Béjart), настоящее имя Морис Берже (Maurice Berger) родился 1 января 1927 года в Марселе в семье философа Гастона Берже.

В возрасте 14 лет по совету врача начал заниматься балетом.

Профессиональное хореографическое образование получил в частных балетных студиях Парижа, где его педагогами были Любовь Егорова, Лео Стаатс, мадам Рузанн (Рузанна Саркисян), затем занимался с Верой Волковой в Лондоне.

В 1946 году Бежар получил Диплом бакалавра философии в Университете Экс-ан-Прованса.

В 1946 году как артист балета дебютировал в Виши (Франция). Выступал с небольшими балетными труппами – Ролана Пети, Жанин Шарра, Балетом Кулберг (Швеция).

В 1950 году он осуществил свою первую постановку для Королевского Шведского балета (Стокгольм) – балет "Жар-птица" Игоря Стравинского.

В 1953 году Морис Бежар совместно с Жаном Лораном организовал собственную труппу "Романтические балеты". В 1954 году она стала называться Балет "Звезды", под этим названием просуществовала до 1957 года.

В ранних опусах Бежара проявился его фирменный почерк – балетмейстер не использует традиционной балетной одежды, исповедует минимализм в сценографии, обращается к актуальным темам и современной музыке.

В 1950-х годах Бежар ставил балеты и одновременно выступал в них в главных ролях. Его труппа поставила такие балеты, как "Сон в летнюю ночь" на музыку Фредерика Шопена, "Укрощение строптивой" на музыку Доменико Скарлатти, "Красавица в боа" на музыку Джакомо Россини, "Путешествие к сердцу ребенка" и "Таинство" Пьера Анри, "Танит, или Сумерки богов", "Прометей" Ована.

Известность Бежару принесли постановки балетов "Симфония для одинокого человека" Пьера Анри и Пьера Шеффера (1955) и "Высокое напряжение" Мариуса Констана и Пьера Анри (1956).

© AFP 2016/ Bertrand Guay Французский танцовщик и балетмейстер, театральный и оперный режиссёр Морис Бежар

В 1957-1960 годах Бежар работал со своей новой труппой "Балетный театр Парижа", для которой поставил балеты "Чужой" на музыку Эйтора Вила Лобоса, "Пульчинелла" Стравинского (оба – 1957), "Орфей" Анри (1958), "Темы и вариации" на джазовую музыку (1959) и др.

В 1959 году он создал один из самых знаменитых своих балетов, ставших классикой XX столетия, – "Весну священную". Спектакль был поставлен на сцене Королевского театра де Ла Монне (Брюссель), в нем участвовали артисты трех балетных компаний – самого Бежара, Милорада Мисковича и театра де Ла Монне.

После триумфального успеха этой постановки Бежару было предложено работать в театре де Ла Монне, в котором в 1960 году была создана всемирно известная труппа с интернациональным составом "Балет ХХ века". Она много гастролировала и была желанным гостем крупнейших театров и фестивалей мира.

Среди самых известных балетов, созданных Морисом Бежаром для "Балета ХХ века" – "Болеро" Мориса Равеля, в котором сольную партию танцует и женщина (1961), и мужчина (1977), и кордебалет. Также эта постановка может быть целиком мужской, или женской. В сольной партии Мелодии с особым успехом выступал известный танцовщик Хорхе Донн – звезда "Балета XX века". В 1977 году в Брюсселе в партии Мелодии дебютировала Майя Плисецкая, которая затем повторила это выступление в Москве на своем творческом вечере в Большом театре (1978), в программу которого вошел также созданный Бежаром специально для нее балет "Айседора" на сборную музыку (премьера состоялась в 1976 году в Монте-Карло).

© AFP 2016/ Patrick Kovarik Майя Плисецкая в сцене из балета Мориса Бежара "Куродзука"

В 1978 году "Балет ХХ века" с успехом гастролировал в Москве. Также в гастролях приняли участие ведущие артисты балетной труппы Большого театра Майя Плисецкая ("Айседора"), Екатерина Максимова ("Ромео и Юлия" на музыку Гектора Берлиоза, партнер Хорхе Донн), Владимир Васильев, который исполнил заглавную партию в балете "Петрушка", сочиненную Бежаром для него в 1977 году. В 1987 году такие же гастроли труппы прошли в Ленинграде (Санкт-Петербург) в сотрудничестве с Театром оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский) и Вильнюсе (Литва).

Для Плисецкой Бежар поставил также дуэт "Лебедь и Леда" на музыку Камиля Сен-Санса и японскую народную музыку (1978), балет "Куразука" Патрика Мимрана, Тоширо Майузуми и Юга Ле Барса (1995), хореографический номер "Аве, Майя!" на музыку Иоганна Себастьяна Баха – Шарля Гуно (2000). Екатерина Максимова и Владимир Васильев неоднократно танцевали дуэт из балета "Ромео и Юлия".

Для "Балета ХХ века" осуществил постановки: "Девятая симфония" на музыку Людвига ван Бетховена (1964), "Веберн – Опус V" (1966), "Бхакти" на индийскую народную музыку (1968), "Песни странствующего подмастерья" Густава Малера (1971), "Нижинский, клоун Божий" на музыку Петра Чайковского и Пьера Анри (1972), "Наш Фауст" на музыку Баха (1975), "Дионис" на музыку Рихарда Вагнера и Микиса Теодоракиса (1984), "Мальро, или Метаморфозы Богов" на музыку Бетховена и Ле Барса (1986), "Кабуки" на музыку Тосиро Маюдзуми (1986) и многие другие.

В 1987 году Бежар вместе с ведущими танцовщиками переехал в Лозанну (Швейцария), где в том же году организовал новую труппу — Лозаннский балет Бежара (Béjart Ballet Lausanne), для которой поставил балеты "Воспоминания о Ленинграде" на музыку Чайковского и группы The Residents (1987), "Много раз пытаясь уйти, я остался" на музыку Малера (1988), "Кольцо вокруг кольца" на музыку Вагнера и Купера (1990), "Мистер Ч." на музыку Чарли Чаплина (1992), "Метаморфозы" ("Мутация Х") на музыку Джеки Глисона, Джона Зорна, Ле Барса (1998), "Щелкунчик" на музыку Чайковского и Муте (1998), "Брель и Барбара" на музыку Баха и многие другие.

В 1970 году в Брюсселе он создал школу "Мудра", в 1977 году – ее филиал в Дакаре (Сенегал), в 1992 году – школу-ателье "Рудра" в Лозанне.

В 2002 году организовал для молодых танцовщиков школы "Рудра" труппу "Компания М.", для которой поставил балет "Мать Тереза и дети мира" с участием известной в прошлом балерины Марсии Хайде.

В 2003 году, через десять лет после смерти знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини, хореограф посвятил ему балет "Чао, Федерико". Последующими творениями великого маэстро и его труппы стали "Любовь и танец" (2005), "Заратустра", "Cпасибо, Джанни, с любовью", памяти прославленного кутюрье Джанни Версаче, "Вокруг света за 80 минут" (2007).

Работая над своей последней постановкой "Вокруг света за 80 минут", Бежар использовал идею Жюля Верна о всемирном путешествии и дополнил ее маршрутом своих последних гастролей с труппой.

Всего Морис Бежар создал и поставил более 100 балетов.

Бежар также поставил оперы "Сказки Гофмана" (1961) Жака Оффенбаха, "Травиата" (1973) Джузеппе Верди, "Дон Жуан" (1980) Вольфганга Моцарта, "Саломея" (1983) Рихарда Штрауса и др.

Снял ряд фильмов как режиссер.

Он является автором нескольких книг, в том числе романа Mathilde ou le temps perdu (1963). В России вышли его мемуары "Мгновение в жизни другого" (1989), "Мгновение в жизни другого. Чьей жизни?" (1998).

В феврале 2007 года он создал собственный фонд – Фонд Мариса Бежара, который помимо финансирования различных проектов в области балета и танца управляет интеллектуальной собственностью Бежара.

16 ноября 2007 года Бежар был доставлен в одну из больниц Швейцарии, где ему предстояло пройти курс лечения из-за проблем с сердцем и почками.

22 ноября 2007 года Морис Бежар скончался в Лозанне в Швейцарии.

Бежар был удостоен различных наград. В 1986 году он был награжден японским орденом Восходящего солнца, в 1993 году получил Императорскую премию Японской артистической ассоциации. В 2003 году хореограф был удостоен степени командора французского ордена "За заслуги в области искусства и литературы".

В 1994 году был избран членом Академии изящных искусств Франции.

В 2003 году Бежару была присуждена международная премия "Балетный Бенуа" в почетной номинации "Жизнь в искусстве".

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