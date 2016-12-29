История Федерального агентства специального строительства ведет свое начало с 31 марта 1951 года, когда постановлением Совета министров СССР было создано Управление строительства в составе МВД СССР, его правопреемником стало Главное управление специального строительства (Спецстрой), образованное 13 июля 1953 года.

16 июля 1997 года указом президента РФ была образована Федеральная служба специального строительства России (Росспецстрой), объединившая Федеральное управление специального строительства при правительстве РФ, Федеральное специализированное управление по строительству в восточных районах РФ при Государственном комитете РФ по жилищной и строительной политике, Главное военное эксплуатационно-восстановительное управление Государственного комитета РФ по связи и информатизации и Центральное управление военно-строительных частей при министерстве РФ по атомной энергии.

6 октября 1997 года указом президента РФ Федеральной службе специального строительства Российской Федерации было передано Федеральное дорожно-строительное управление при министерстве обороны (ФДСУ).

9 марта 2004 года указом президента РФ Федеральная служба специального строительства РФ (Спецстрой России) переименована в Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России).

Спецстрой России являлся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при Федеральном агентстве специального строительства.

Минобороны России осуществляло координацию и контроль деятельности Спецстроя.

Среди задач Спецстроя России — строительство объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства, правопорядок, а также обустройство войск, жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры для ВС РФ; строительство и реконструкция предприятий и организаций ядерного комплекса; строительство и капитальный ремонт в мирное и в военное время автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования; эксплуатация и восстановление единой сети электросвязи РФ для обеспечения обороны и безопасности государства и др.

С 1955 года в различных регионах Спецстроем осуществлялось строительство объектов космических исследований — Центра управления полетами (ЦУП) в Калининграде, завод "Энергомаш" в городе Химки, завод "Прогресс" в Самаре и многие другие. На протяжении всей деятельности Спецстрой осуществлял строительство объектов авиационной промышленности. Возведены и реконструированы Тушинский машиностроительный и Жуковский экспериментальный заводы, фирмы "Зенит", "Знамя труда", "Стрела", "Салют", Саратовский и Воронежский авиазаводы, Московский и Ухтомский вертолетные заводы и другие комплексы.

С 1970 года строители Северодвинского управления Спецстроя участвовали в создании производственных мощностей по строительству и ремонту атомных подводных лодок. Были сданы в эксплуатацию сотни производственных корпусов, среди которых Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение, Воронежский механический завод, Самарский завод Гидроавтоматики, "Ижмаш", "Ижавто", "Ижсталь".

В Москве построены инженерные корпуса для НИИ телевидения, НИИ автоматической аппаратуры, в Воронеже — объекты НИИ связи, в Санкт-Петербурге — ОКБ "Радуга" и многие другие. Было построено и сдано более 17 миллионов квадратных метров благоустроенного жилья, осуществлено строительство различных по назначению объектов соцкультбыта, в том числе — уникального велотрека в Крылатском к Олимпиаде-80.

За период своего существования Спецстроем России построено около семи тысяч километров автомобильных дорог, в том числе 5,2 тысячи километров дорог общего пользования, отсыпано более 104 миллионов кубических метров земполотна, построено 266 мостов и 6,6 тысячи водопропускных труб.

29 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России, а основная часть сотрудников — в ведение Вооруженных сил РФ. Ликвидация агентства должна завершиться к 1 июля 2017 года.

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