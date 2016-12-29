Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя), сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в документе, это сделано для совершенствования системы государственного управления. Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России, а основная часть сотрудников — в ведение Вооруженных сил. Ликвидация агентства должна завершиться к 1 июля 2017 года.

Упразднение призвано сократить количество управленцев и промежуточных структур, отметили в Кремле.

О решении ликвидировать Спецстрой на прошлой неделе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в состав Вооруженных сил войдут восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты оборонного ведомства. Это позволит избавиться от посредников при выполнении госконтрактов и сократить численность управленческого персонала вдвое, отметил Шойгу.

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, ликвидация Спецстроя связана с многочисленными злоупотреблениями при строительстве космодрома "Восточный". Критику правительства вызывала организация работы агентства, система субподряда, случаи коррупции. "Большое количество уголовных дел, это как раз демонстрация того, что там порядок наведен", — отметил Рогозин.

Из-за хищений средств при возведении космодрома заведено более 20 уголовных дел, фигурантами которых стали несколько руководителей подразделений Спецстроя.