Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя), сообщает пресс-служба Кремля.
Упразднение призвано сократить количество управленцев и промежуточных структур, отметили в Кремле.
О решении ликвидировать Спецстрой на прошлой неделе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в состав Вооруженных сил войдут восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты оборонного ведомства. Это позволит избавиться от посредников при выполнении госконтрактов и сократить численность управленческого персонала вдвое, отметил Шойгу.
Из-за хищений средств при возведении космодрома заведено более 20 уголовных дел, фигурантами которых стали несколько руководителей подразделений Спецстроя.