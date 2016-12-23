Биография Александра Михеева

Александр Александрович Михеев родился 18 ноября 1961 года.

В 1985 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации) по специальности "эксплуатация воздушных судов", в 2005 году — аспирантуру Военной академии Генерального штаба, а в 2006 году – Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук.

В 2001-2013 годах работал в ОАО "Рособоронэкспорт", где занимал должность начальника департамента экспорта специмущества и услуг ВВС ФГУП "Рособоронэкспорт", а затем пост заместителя генерального директора.

С 2008 года является членом совета директоров АО "Вертолеты России".

В сентябре 2013 года Михеев был назначен на пост генерального директора АО "Вертолеты России".

27 сентября 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров холдинга "Вертолеты России" рабочий контракт Александра Михеева был продлен до 2021 года.

С апреля 2016 года является заместителем председателя Союза машиностроителей России.

Помимо АО "Вертолеты России" Михеев входит в совет директоров компаний АО "У-УАЗ", ПАО "КВЗ", ПАО "Роствертол", АО "356 АРЗ", ОАО "ТВК-Россия".

Александр Михеев награжден орденом Почета, орденом Александра Невского, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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