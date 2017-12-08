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Спорт

"Решение не принято": США могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018

04:5508.12.2017
070747
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОлимпийские кольца в Олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фотоОлимпийские кольца в Олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские власти пока не приняли окончательное решение по участию США в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Такое возможно. Решение не принято. Оно должно обсуждаться более широким кругом лиц", — добавила она.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. США опасаются обострения ситуации на полуострове и провокаций со стороны Северной Кореи. В связи с этим американские власти призывают Южную Корею принять все необходимые меры для защиты спортсменов.

Ранее Сандерс отметила, что на данный момент "Соединенные Штаты с нетерпением ждут участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее".

"Защита американцев — наш главный приоритет, и мы сотрудничаем с южнокорейцами и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности", — подчеркнула она.

Угрозы нет

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, заявила, что американские спортсмены должны принять участие в Олимпийских играх в Южной Корее в связи с отсутствием угроз для спортсменов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Мы никогда ничего не боимся. Безусловно, это прекрасная возможность для людей поехать и выполнить ту работу, которую они делают", — сказала Хейли.

Американский дипломат также рассказала, что США примут все необходимые меры для обеспечения безопасности собственных атлетов.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт также выразила мнение, что Сеул проведет безопасные Олимпийские игры в Пхёнчхане.

По словам представителя американского дипломатического ведомства, США не сомневаются, что Южная Корея примет необходимые меры для проведения безопасных и успешных Игр. В свою очередь, Соединенные Штаты обязуются поддержать усилия принимающей страны в этом направлении.

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© Ruptly
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Науэрт также отметила, что Вашингтон "с нетерпением ждет участия в Олимпийских играх-2018".

Еще не обсуждали

Национальный олимпийский комитет (НОК) США прокомментировал заявление американского постпреда в ООН Никки Хейли о возможности участия Соединенных Штатов в зимних Олимпийских играх-2018.

Согласно ответу ведомства, вероятность отказа от участия американских спортсменов в Олимпиаде не обсуждалась ни внутри комитета, ни в правительстве страны. В НОК также рассказали о планах послать в Пхёнчхан две полноценные делегации на Олимпийские и Паралимпийские игры.

Под нейтральным флагом

Физкультурный парад на Красной площади. Москва, 1939
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Таким образом, "чистые" российские спортсмены смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом.

Комментируя решение МОК, российский президент Владимир Путин отметил, что власти не будут чинить препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

Путин обратил внимание, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, "шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни".

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