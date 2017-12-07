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Спорт

Антирекорд: "Спартак" потерпел в Ливерпуле крупнейшее поражение в истории

04:0907.12.2017
(обновлено: 04:19 07.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповИгрок ФК Спартак Андрей Ещенко после матча группового этапа Лиги Чемпионов между ФК Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) и ФК Спартак (Москва, Россия). 7.12.2017Игрок ФК Спартак Андрей Ещенко после матча группового этапа Лиги Чемпионов между ФК Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) и ФК Спартак (Москва, Россия). 7.12.2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде уступил английскому "Ливерпулю" в матче группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 7:0. Таким образом, российский футбольный клуб не смог пробиться в плей-офф турнира.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В составе английской команды хет-триком отличился бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутинью, дубль в ворота российской команды оформил сенегальский футболист Садио Мане, также по голу забили бразилец Роберто Фирмино и египтянин Мохамед Салах.
Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

Из Лиги Чемпионов в Лигу Европы

"Спартак" после всех встреч набрал шесть очков и занял третье место в своей группе. На первых двух строчках расположились английский "Ливерпуль" и испанская "Севилья" соответственно. Словенский футбольный клуб "Марибор" занял последнее место в группе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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После неудачи на "Энфилде" клуб из России продолжит выступление в 1/16 Лиги Европы. Соперник "Спартака" определится в ходе жеребьевки, которая состоится в Швейцарии 11 декабря.

Самое крупное в истории

Поражение в Ливерпуле стало самым крупным в истории московского "Спартака". Примечательно, что поражение "красно-белых" со счетом 7:0 от английского клуба стало также и самым крупным для российских команд в еврокубках.

До этого самое крупное поражение "Спартака" в еврокубках датировалось сезоном-2002/2003, когда российский клуб также проиграл "Ливерпулю" с разгромным счетом 5:0. До сокрушительного поражения на "Энфилд" самый крупный разгром в еврокубках среди российских команд принадлежал ЦСКА и московскому "Динамо". "Армейцы" в сезоне-1992/1993 уступили французскому "Марселю" со счетом 0:6, а "бело-голубые" проиграли в сезоне-1993/1994 франкфуртскому "Айнтрахту" с таким же счетом.

Надо делать выводы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера посетовал, что его подопечные вышли на матч против "Ливерпуля" без спортивной злости и с боязнью соперника. Итальянский специалист также отметил, что эта встреча его разочаровала.

"Таких больших поражений у меня не было, нужно забыть его, понять, в чем мы ошиблись, это может пойти на пользу, как урок", — заявил Каррера.

Тренер "Спартака" подчеркнул, что ждал от команды "чего-то большего".

Итальянский специалист отметил, что команде необходимо сделать соответствующие выводы перед ответственной встречей с ЦСКА.

Защитник Андрей Ещенко, в свою очередь, подчеркнул, что победа в столичном дерби против "армейцев" поможет футболистам "Спартака" скорее забыть разгромное поражение на "Энфилде".

Резюмируя выступление своих подопечных в Лиге Чемпионов, итальянский тренер Массимо Каррера отметил, что остался доволен выступлением "Спартака", если не считать последнюю игру с "Ливерпулем".

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