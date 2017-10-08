Миллер назвал смерть спортивного директора "Зенита" невосполнимой потерей

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Смерть спортивного директора петербургского футбольного клуба "Зенит" Константина Сарсании является невосполнимой потерей. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Его слова опубликованы на официальном сайте команды.

"От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело", — говорится в заявлении Миллера.

По словам главы "Газпрома", смерть Сарсании — "ужасная трагедия" для тех, кто "знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола".

Константин Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни, причина его смерти не называется. В своем заявлении "Зенит" назвал Сарсанию "большим профессионалом и отличным человеком", выразив соболезнования его родным и близким.

Сарсания играл за московское "Динамо", воронежский "Факел", "Спартак" из Орджоникидзе (Владикавказа), французские клубы "Дюнкерк" и "Армантьер". После завершения карьеры он работал футбольным, в 2006 году стал спортивным директором "Зенита", а с 2008-го назначен советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года занимал пост советника по спортивным вопросам президента Российского футбольного союза. В 2017 году вновь стал спортивным директором "Зенита".