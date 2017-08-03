Владимир Кличко завершил карьеру, сообщили СМИ
11:1903.08.2017
(обновлено: 11:32 03.08.2017)
2155132
МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Украинский боксер Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Bild.
По данным издания, 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне. Джошуа победил Кличко в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. В июле президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что предварительно бой-реванш должен состояться в ноябре в Лас-Вегасе.
Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.
Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
В воскресенье, 2 июля, в Гамбурге на домашнем стадионе одноименного футбольного клуба прошел http://rian.ru/trend/boxing_klichko_hay_28062011/ target=_blank>объединительный матч между боксером-тяжеловесом Владимиром Кличко и британцем Дэвидом Хэем
Младший из братьев Кличко (в красных шортах) является владельцем чемпионских поясов по версиям IBF и WBO.
Хэй (справа) - сильнейший в мире тяжеловес по версии WBA.
Первый раунд проходит очень осторожно. Дэвид (в синих шортах) уклоняется от всех джебов Владимира. Но бойцы почти не наносят силовых ударов, хотя Хэй сделал несколько выпадов.
В третьем раунде Хэй перешел к чуть более активным действиям и отличным правым свингом через руку чуть разбил лицо Владимиру. Кличко немного реваншировался на последней минуте у канатов.
В седьмом раунде Хэй здорово попадает правым свингом, хотя Владимир и держит удар. А потом Джино Родригес (рефери поединка) снимает с Владимира очко за пригибание. В концовке – еще одно попадание британца.
Девятый раунд за Кличко. Владимир собирается и проводит вполне хороший раунд. Хэй мало пропускал джебов, но схлопотал несколько силовых. Тем не менее, выпады Кличко британец отражает без проблем.
В следующем раунде Владимир начинает поддавливать, в том числе и силовыми приемами, отгружая мощные удары – по воздуху... Но кое-что все-таки достигает цели. Дэвид держится, но преимущество все же у Кличко.
В одиннадцатом раунде украинец встречает бегущего навстречу Хэя слабеньким ударом, британец подскальзывается и падает. Но рефери не считает это нокдауном.
Бой заканчивается отнюдь не спокойно. Хэй здорово попадает, и Владимир ищет спасения в клинче. В ответ Кличко проводит два силовых удара. Бой заканчивается в клинче.
Судьи по итогам 12 раундов единогласно http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396745174.html target=_blank>отдали предпочтение украинцу: 117:109, 118:108, 116:110
Таким образом Владимир Кличко собрал на пару со старшим братом Виталием все четыре чемпионских титула по самым престижным версиям.
"Сегодня я не смог показать свой лучший бокс, но отдался бою полностью. Три недели назад я сломал палец на правой ноге, к сожалению это сильно повлияло на ход боя", - http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396825671.html target=_blank>заявил Дэвид Хэй (справа) "Честно говоря, мне очень хотелось нокаутировать Хэя, потому что его поведение перед боем было позорным для бокса и спорта в целом", - http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396825671.html target=_blank>заявил Владимир Кличко