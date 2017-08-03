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Спорт

Владимир Кличко завершил карьеру, сообщили СМИ

11:1903.08.2017
(обновлено: 11:32 03.08.2017)
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© AFP 2017 / Jewel SamadУкраинский боксер Владимир Кличко. Архивное фотоУкраинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Украинский боксер Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Bild.

По данным издания, 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне. Джошуа победил Кличко в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. В июле президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что предварительно бой-реванш должен состояться в ноябре в Лас-Вегасе.

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

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Третий чемпионский титул боксера Владимира Кличко
© REUTERS / Fabian BimmerВ воскресенье, 2 июля, в Гамбурге на домашнем стадионе одноименного футбольного клуба прошел http://rian.ru/trend/boxing_klichko_hay_28062011/ target=_blank>объединительный матч между боксером-тяжеловесом Владимиром Кличко и британцем Дэвидом ХэемАрена Гамбурга
© REUTERS / Fabian Bimmer
В воскресенье, 2 июля, в Гамбурге на домашнем стадионе одноименного футбольного клуба прошел http://rian.ru/trend/boxing_klichko_hay_28062011/ target=_blank>объединительный матч между боксером-тяжеловесом Владимиром Кличко и британцем Дэвидом Хэем
© REUTERS / Kai PfaffenbachМладший из братьев Кличко (в красных шортах) является владельцем чемпионских поясов по версиям IBF и WBO.Владимир Кличко победил Дэвида Хэя в Гамбурге
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Младший из братьев Кличко (в красных шортах) является владельцем чемпионских поясов по версиям IBF и WBO.
© REUTERS / Kai PfaffenbachХэй (справа) - сильнейший в мире тяжеловес по версии WBA.Владимир Кличко победил Дэвида Хэя в Гамбурге
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Хэй (справа) - сильнейший в мире тяжеловес по версии WBA.
© REUTERS / Kai PfaffenbachПервый раунд проходит очень осторожно. Дэвид (в синих шортах) уклоняется от всех джебов Владимира. Но бойцы почти не наносят силовых ударов, хотя Хэй сделал несколько выпадов.Владимир Кличко победил Дэвида Хэя в Гамбурге
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Первый раунд проходит очень осторожно. Дэвид (в синих шортах) уклоняется от всех джебов Владимира. Но бойцы почти не наносят силовых ударов, хотя Хэй сделал несколько выпадов.
© REUTERS / Kai PfaffenbachВ третьем раунде Хэй перешел к чуть более активным действиям и отличным правым свингом через руку чуть разбил лицо Владимиру. Кличко немного реваншировался на последней минуте у канатов.Владимир Кличко победил Дэвида Хэя в Гамбурге
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
В третьем раунде Хэй перешел к чуть более активным действиям и отличным правым свингом через руку чуть разбил лицо Владимиру. Кличко немного реваншировался на последней минуте у канатов.
© REUTERS / Kai PfaffenbachВ седьмом раунде Хэй здорово попадает правым свингом, хотя Владимир и держит удар. А потом Джино Родригес (рефери поединка) снимает с Владимира очко за пригибание. В концовке – еще одно попадание британца.Владимир Кличко победил Дэвида Хэя в Гамбурге
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
В седьмом раунде Хэй здорово попадает правым свингом, хотя Владимир и держит удар. А потом Джино Родригес (рефери поединка) снимает с Владимира очко за пригибание. В концовке – еще одно попадание британца.
© REUTERS / Kai PfaffenbachДевятый раунд за Кличко. Владимир собирается и проводит вполне хороший раунд. Хэй мало пропускал джебов, но схлопотал несколько силовых. Тем не менее, выпады Кличко британец отражает без проблем.Владимир Кличко победил Дэвида Хэя в Гамбурге
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Девятый раунд за Кличко. Владимир собирается и проводит вполне хороший раунд. Хэй мало пропускал джебов, но схлопотал несколько силовых. Тем не менее, выпады Кличко британец отражает без проблем.
© REUTERS / Kai PfaffenbachВ следующем раунде Владимир начинает поддавливать, в том числе и силовыми приемами, отгружая мощные удары – по воздуху... Но кое-что все-таки достигает цели. Дэвид держится, но преимущество все же у Кличко.Дэвид Хэй и Владимир Кличко (слева направо)
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
В следующем раунде Владимир начинает поддавливать, в том числе и силовыми приемами, отгружая мощные удары – по воздуху... Но кое-что все-таки достигает цели. Дэвид держится, но преимущество все же у Кличко.
© REUTERS / Fabian BimmerВ одиннадцатом раунде украинец встречает бегущего навстречу Хэя слабеньким ударом, британец подскальзывается и падает. Но рефери не считает это нокдауном.Владимир Кличко и Дэвид Хэй (сверху вниз)
© REUTERS / Fabian Bimmer
В одиннадцатом раунде украинец встречает бегущего навстречу Хэя слабеньким ударом, британец подскальзывается и падает. Но рефери не считает это нокдауном.
© REUTERS / Kai PfaffenbachБой заканчивается отнюдь не спокойно. Хэй здорово попадает, и Владимир ищет спасения в клинче. В ответ Кличко проводит два силовых удара. Бой заканчивается в клинче.Владимир Кличко (сверху) и Дэвид Хэй
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Бой заканчивается отнюдь не спокойно. Хэй здорово попадает, и Владимир ищет спасения в клинче. В ответ Кличко проводит два силовых удара. Бой заканчивается в клинче.
© REUTERS / Fabian BimmerСудьи по итогам 12 раундов единогласно http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396745174.html target=_blank>отдали предпочтение украинцу: 117:109, 118:108, 116:110Владимир Кличко
© REUTERS / Fabian Bimmer
Судьи по итогам 12 раундов единогласно http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396745174.html target=_blank>отдали предпочтение украинцу: 117:109, 118:108, 116:110
© REUTERS / Fabian BimmerТаким образом Владимир Кличко собрал на пару со старшим братом Виталием все четыре чемпионских титула по самым престижным версиям.Владимир Кличко
© REUTERS / Fabian Bimmer
Таким образом Владимир Кличко собрал на пару со старшим братом Виталием все четыре чемпионских титула по самым престижным версиям.
© REUTERS / Fabian Bimmer"Сегодня я не смог показать свой лучший бокс, но отдался бою полностью. Три недели назад я сломал палец на правой ноге, к сожалению это сильно повлияло на ход боя", - http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396825671.html target=_blank>заявил Дэвид Хэй (справа)Владимир Кличко и Дэвид Хей (слева направо)
© REUTERS / Fabian Bimmer
"Сегодня я не смог показать свой лучший бокс, но отдался бою полностью. Три недели назад я сломал палец на правой ноге, к сожалению это сильно повлияло на ход боя", - http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396825671.html target=_blank>заявил Дэвид Хэй (справа)
© REUTERS / Fabian Bimmer"Честно говоря, мне очень хотелось нокаутировать Хэя, потому что его поведение перед боем было позорным для бокса и спорта в целом", - http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396825671.html target=_blank>заявил Владимир КличкоВладимир Кличко
© REUTERS / Fabian Bimmer
"Честно говоря, мне очень хотелось нокаутировать Хэя, потому что его поведение перед боем было позорным для бокса и спорта в целом", - http://sport.rian.ru/boxing/20110703/396825671.html target=_blank>заявил Владимир Кличко
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