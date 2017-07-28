Немецкий спортсмен намерен установить рекорд, проплыв всю Неву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Спортстмен-экстремал из Германии Марко Хенрикс намерен поставить мировой рекорд в плавании на открытой воде: он планирует преодолеть 77 километров по Неве от истока до устья.

Хенрикс попытается осуществить задуманное за 12 часов. Заплыв ультрамарафонца войдет в программу трехнедельного автопробега дружбы Берлин-Москва.

"Изначально планировалось проводить заплыв в Новой Зеландии на пересечении нескольких морей. Так что я очень хорошо представляю, как можно проплыть 15-17 часов", — заявил Хенрикс на пресс-конференции в Петербурге.

Это как минимум второй за лето заход на рекорд. 26 июня 35-летнему Алексею Середкину удалось проплыть по Неве 70 километров в 15-градусной воде. Пройти по дистанции до конца — от крепости Орешек до Финского залива — спортсмен не смог: заплыв остановили полицейские, поскольку мероприятие не было согласовано с городскими властями. По данным организаторов, Середин преодолел дистанцию за 14 часов.

Хенрикс заявил, что намерен устроить заплыв "во имя дружбы народов" и для него это важнее, чем личное соперничество. По словам немецкого спортсмена, рекорда не было, так как Середкин не смог завершить заплыв. Член правления общественной организации Druschba Global e.V (организатор автопробега) Константин Эрмиш, в свою очередь, заявил, что заявленная российским пловцом скорость превышает его обычные показатели.

"Я еще никогда не плавал в Неве, но я переплывал Рейн. Могу сказать, что чем дольше ты плывешь, тем острее встает ментальный вопрос, ты должен находиться в стабильном состоянии. Мне очень помогает музыка Rammstein, также я очень охотно слушаю российский гимн в рок-версии", — рассказал Хенрикс. Экстремальными видами спорта он начал заниматься 27 лет назад.

Автопробег дружбы "Берлин — Москва" стартовал в Берлине у Бранденбургских ворот 23 июля масштабным музыкальным фестивалем за мир. Он объединил более 300 человек из 16 стран, в основном, из Германии, в возрасте от 6 месяцев до 78 лет. Участники едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Автопробег продлится 3 недели. Основная масса участников автопробега прибудет в Петербург 29 июля и пробудет в Северной столице до 2 августа.