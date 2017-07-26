Адвокат Учителя заподозрил ультрас в выполнении заказа против "Матильды"

Болельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Архивное фото

Болельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя просит президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко оценить поведение болельщиков, вывесивших на матче "Спартак" — "Локомотив" баннеры против готовящегося к прокату фильма "Матильда", сообщил РИА Новости адвокат Константин Добрынин.

Он напомнил, что на матче за Суперкубок России 14 июля болельщики обеих команд вывесили баннеры: "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!", что является "первым в мировой практике случаем выступления "футбольных "ультрас" в качестве кинокритиков". Адвокат обращает внимание, что фанаты двух соперничающих клубов продемонстрировали одновременно транспаранты абсолютно идентичного содержания, никаким образом не относящегося к футбольной тематике.

"Вышеперечисленные действия в соответствии с российскими и международными нормативными актами, регламентирующими порядок проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям. В частности, публичная демонстрация баннеров с надписями: "За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!" содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды", — пишет адвокат в обращении к Мутко.

Он ссылается на нормы ФИФА, УЕФА, спортивное законодательство России и требования дисциплинарного регламента РФС, запрещающие во время футбольного матча все формы идеологической, политической и религиозной пропаганды. "Вполне можно предположить, что имеются основания для возбуждения Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС производства по делу о дисциплинарных правонарушениях", — считает Добрынин.

Адвокат также находит странным такую синхронность болельщиков двух соперничающих команд, цитирует в письме к Мутко прозвучавшие в СМИ мнения о "заказном" характере кампании.

"Представляется необходимым в ходе производства по делу о дисциплинарных правонарушениях дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам", — считает Добрынин.

Он просит Мутко "взять проведение производства по перечисленным выше дисциплинарным правонарушениям на личный контроль и дать поручение руководителю Контрольно-дисциплинарного комитета РФС проинформировать о его результатах".

Матч



"Спартак" 14 июля в дополнительное время обыграл столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок страны со счетом 2:1.

Болельщики "Локомотива" и "Спартака" вывесили баннер "За веру, царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!" pic.twitter.com/Th37xHRyeI — Николай Дикобаев (@dikobaevn) 16 июля 2017 г.​

Между тем Контрольно-дисциплинарный комитет РФС уже оштрафовал оба клуба за данный матч. Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей за проявления фанатами расизма в адрес вратаря железнодорожников Гилерме.

Помимо этого, председатель КДК Артур Григорьянц сообщил о других штрафах, которые получили оба клуба по итогам матча.

"Болельщики обеих команд вели себя неподобающим образом, скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику. Было решено "Спартак" оштрафовать на 100 тысяч рублей за использование пиротехники и на 30 тысяч — за скандирования. "Локомотив" оштрафован на 40 тысяч за использование пиротехники и на 30 тысяч за скандирование", — добавил глава КДК.

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