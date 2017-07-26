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Спорт

Адвокат Учителя заподозрил ультрас в выполнении заказа против "Матильды"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (56)
09:4126.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Архивное фотоБолельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя просит президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко оценить поведение болельщиков, вывесивших на матче "Спартак" — "Локомотив" баннеры против готовящегося к прокату фильма "Матильда", сообщил РИА Новости адвокат Константин Добрынин.

Съемки фильма Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
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Он напомнил, что на матче за Суперкубок России 14 июля болельщики обеих команд вывесили баннеры: "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!", что является "первым в мировой практике случаем выступления "футбольных "ультрас" в качестве кинокритиков". Адвокат обращает внимание, что фанаты двух соперничающих клубов продемонстрировали одновременно транспаранты абсолютно идентичного содержания, никаким образом не относящегося к футбольной тематике.

"Вышеперечисленные действия в соответствии с российскими и международными нормативными актами, регламентирующими порядок проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям. В частности, публичная демонстрация баннеров с надписями: "За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!" содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды", — пишет адвокат в обращении к Мутко.

Съемки фильма Матильда
© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan"
В РПЦ не считают "Матильду" карикатурой на образ царя
Он ссылается на нормы ФИФА, УЕФА, спортивное законодательство России и требования дисциплинарного регламента РФС, запрещающие во время футбольного матча все формы идеологической, политической и религиозной пропаганды. "Вполне можно предположить, что имеются основания для возбуждения Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС производства по делу о дисциплинарных правонарушениях", — считает Добрынин.

Адвокат также находит странным такую синхронность болельщиков двух соперничающих команд, цитирует в письме к Мутко прозвучавшие в СМИ мнения о "заказном" характере кампании.

Режиссер Владимир Бортко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фильм "Матильда" не нарушает УК, заявил Бортко
"Представляется необходимым в ходе производства по делу о дисциплинарных правонарушениях дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам", — считает Добрынин.

Он просит Мутко "взять проведение производства по перечисленным выше дисциплинарным правонарушениям на личный контроль и дать поручение руководителю Контрольно-дисциплинарного комитета РФС проинформировать о его результатах".

Матч

"Спартак" 14 июля в дополнительное время обыграл столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок страны со счетом 2:1.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. 20 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Поклонская собрала 100 тысяч подписей против фильма "Матильда"
Между тем Контрольно-дисциплинарный комитет РФС уже оштрафовал оба клуба за данный матч. Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей за проявления фанатами расизма в адрес вратаря железнодорожников Гилерме.

Помимо этого, председатель КДК Артур Григорьянц сообщил о других штрафах, которые получили оба клуба по итогам матча.

"Болельщики обеих команд вели себя неподобающим образом, скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику. Было решено "Спартак" оштрафовать на 100 тысяч рублей за использование пиротехники и на 30 тысяч — за скандирования. "Локомотив" оштрафован на 40 тысяч за использование пиротехники и на 30 тысяч за скандирование", — добавил глава КДК.

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