Адвокат Учителя заподозрил ультрас в выполнении заказа против "Матильды"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя просит президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко оценить поведение болельщиков, вывесивших на матче "Спартак" — "Локомотив" баннеры против готовящегося к прокату фильма "Матильда", сообщил РИА Новости адвокат Константин Добрынин.
"Вышеперечисленные действия в соответствии с российскими и международными нормативными актами, регламентирующими порядок проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям. В частности, публичная демонстрация баннеров с надписями: "За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!" содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды", — пишет адвокат в обращении к Мутко.
Адвокат также находит странным такую синхронность болельщиков двух соперничающих команд, цитирует в письме к Мутко прозвучавшие в СМИ мнения о "заказном" характере кампании.
Он просит Мутко "взять проведение производства по перечисленным выше дисциплинарным правонарушениям на личный контроль и дать поручение руководителю Контрольно-дисциплинарного комитета РФС проинформировать о его результатах".
Матч
"Спартак" 14 июля в дополнительное время обыграл столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок страны со счетом 2:1.
Болельщики "Локомотива" и "Спартака" вывесили баннер "За веру, царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!" pic.twitter.com/Th37xHRyeI— Николай Дикобаев (@dikobaevn) 16 июля 2017 г.
Помимо этого, председатель КДК Артур Григорьянц сообщил о других штрафах, которые получили оба клуба по итогам матча.
"Болельщики обеих команд вели себя неподобающим образом, скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику. Было решено "Спартак" оштрафовать на 100 тысяч рублей за использование пиротехники и на 30 тысяч — за скандирования. "Локомотив" оштрафован на 40 тысяч за использование пиротехники и на 30 тысяч за скандирование", — добавил глава КДК.
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