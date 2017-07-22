Российский боксер Алоян завоевал пояс WBC Silver, побив Солано

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский боксер Михаил Алоян завоевал титул WBC Silver в легчайшем весе, побив представителя Нигерии Марвина Солано, сообщает "Р-Спорт".

Судьи единогласно отдали победу Алояну по завершению боя. Для российского боксера это был второй поединок на профессиональном ринге. Его противник потерпел второе поражение в профессиональной карьере при 19 победах.

Бой проходил на Красной площади в рамках празднования первого Дня российского бокса.

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