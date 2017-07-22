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Спорт

Выше лишь Китай: россияне на ЧМ вернули лидерские позиции в прыжках в воду

22:1722.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в БудапештеСборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
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БУДАПЕШТ, 22 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по прыжкам в воду вернулась на позиции одной из лучших команд после успешного выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Россияне заняли второе место в медальном зачете с пятью наградами — золото, два серебра и две бронзы.

"Трешка" или мечта детства

Уже на июньском чемпионате Европы в Киеве, если не всегда по сумме баллов, то по исполнению и даже по настроению чувствовалось, что команда набирает форму. В Киеве именно на трехметровом трамплине россияне одержали свои победы в олимпийских видах. И именно этот снаряд принес единственную победу сборной в Будапеште, где выиграли Илья Захаров и Евгений Кузнецов.

"Это был тот титул, которого мне не хватало, — признался позднее Захаров, когда завоевал свою вторую награду на турнире — бронзу в "индивидуале". А в день, когда было добыто желанное золото, он рассказал, что они с Кузнецовым осуществили мечту детства: "Мы долго к этому шли, мы успешно прыгали с другими партнерами, но один раз просто сказали, что будем прыгать друг с другом или ни с кем", — отметил он.

"Я видел, как ребята тренировались перед чемпионатом мира в Будапеште. И, честно сказать, надеялся и ждал от них этого золота", — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

Ильиных, Бажина и Мила Кунис

С распростертыми объятиями встретил Будапешт Надежду Бажину. Здесь она когда-то завоевала свою первую медаль чемпионатов Европы, а в этом году — первую медаль чемпионата мира в карьере. Впрочем, вскоре к дебютному серебру Бажина добавила бронзу в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трамплине 3 м.

"Можно сказать, Надя расшарила со мной удачу. Теперь Будапешт и мой удачный город тоже", — призналась Ильиных. За тем, как прыгает российский дуэт и их соперницы, с трибун "Дуна Арены" в тот день наблюдали американские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер.

Сама же Бажина ничего вокруг не замечала. "После Олимпиады я дала себе установку прыгать в свое удовольствие", — призналась она.

Это вышка

Дебютировал на этом чемпионате мира в составе сборной России Александр Бондарь, который спустя шесть лет — в 2011-м он выступал за Украину — завоевал вторую медаль чемпионатов мира в карьере. В Будапеште он и Минибаев стали вторыми в "синхроне" на вышке. Также Бондарь остановился в шаге от пьедестала в индивидуальных прыжках на этом снаряде, Минибаев стал восьмым.

"В целом, уезжаю отсюда с хорошим настроением. Были у меня кое-какие проблемы на протяжении сезона, наверное, слишком поздно вернулся к тренировкам после Олимпиады. Сейчас такого длительного отдыха себе не позволю, в сентябре вернусь к тренировкам", — рассказал Минибаев.

Расслабиться у большинства прыгунов, выступавших в Будапеште не получится, ведь совсем скоро сборная России практически сильнейшим составом снова выйдет на старт — на Универсиаде в китайском Тайбэе. "Бондарь жаловался на кисти, Минибаев тоже, но, надеюсь, они отдохнут немного и все-таки смогут поехать на Универсиаду", — призналась главный тренер сборной России Светлана Моисеева, которая возглавила команду после неудачного выступления на Играх в Рио-де-Жанейро.

"У нас была задача вернуться на лидирующие позиции, что, собственно, мы и сделали. Тренерам расслабиться не получится, да и ребятам никто не даст расслабиться сейчас. Мы просто убедились, что работаем в правильном направлении. Думать "вот какие мы крутые" — нет, у нас нет такого", — подчеркнула она.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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