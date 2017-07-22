Путин поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой на ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортивную команду "КАМАЗ-мастер" с победой на ралли-рейде "Шелковый путь", отметив непревзойденные возможности отечественных автомобилей марки "КамАЗ", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с триумфальным выступлением на международном ралли "Шелковый путь" 2017 года. Вы вновь продемонстрировали чемпионский характер и по праву заняли весь пьедестал почета. Своим успехом подтвердили непревзойдённые возможности отечественных автомобилей марки "КамАЗ", — говорится в телеграмме.

Также Путин отметил "отличную работу организаторов соревнований". Президент выразил уверенность, что "такие замечательные проекты способствуют развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми". Он пожелал команде новых достижений и ярких побед.

Победителем в общем зачете грузовиков на "Шелковом пути"-2017 в пятницу стал экипаж команды "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым. Официальный финиш ралли-рейда состоится в субботу в китайском городе Сиань.