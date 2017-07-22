Путин поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой на ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортивную команду "КАМАЗ-мастер" с победой на ралли-рейде "Шелковый путь", отметив непревзойденные возможности отечественных автомобилей марки "КамАЗ", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Также Путин отметил "отличную работу организаторов соревнований". Президент выразил уверенность, что "такие замечательные проекты способствуют развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми". Он пожелал команде новых достижений и ярких побед.
Победителем в общем зачете грузовиков на "Шелковом пути"-2017 в пятницу стал экипаж команды "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым. Официальный финиш ралли-рейда состоится в субботу в китайском городе Сиань.