Российский боец Нурмагомедов ударил болельщика по его просьбе
07:0419.07.2017
(обновлено: 07:07 19.07.2017)
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МОСКВА, 19 июля — РИА Новости. Боец смешанных единоборств, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей официальной странице в Instagram видео, на котором ударил болельщика по его просьбе.
Забавный случай произошел во время пребывания Нурмагомедова в Таджикистане. Один из фанатов спортсмена попросил нанести удар по корпусу. Боец не стал отказываться, а после отвлекающего разговора нанес внезапный удар. Другие фанаты встретили случившееся на их глазах аплодисментами, а сам Нурмагомедов обнялся с пострадавшим.
Нурмагомедов, который выступает под эгидой UFC, одержал победы во всех 24 боях, в котором принимал участие.