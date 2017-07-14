США
14.0714 июля18:15МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Спорт

Ноль у "Спартака", два — у "Локо". История Суперкубка России

18:1014.07.2017
0260
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФутбол. РФПЛ. Матч Локомотив - СпартакФутбол. РФПЛ. Матч Локомотив - Спартак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Иван Воронцов. Сезон российского футбола открывается 14 июля матчем за Суперкубок: в Москве на стадионе в Черкизово сойдутся действующий чемпион страны "Спартак" и номинальный хозяин арены, обладатель кубка России "Локомотив". Неделю назад появилась информация о том, что спрос на билеты превышает предложение: золотые медали чемпионата России наглядно продемонстрировали, сколько на самом деле фанатов у "красно-белых" — в стране в целом и в Москве в частности. Арена, чья вместимость меньше 30 тысяч, оказалась явно мала для поклонников обеих команд.

"Спартак" и "Локомотив" уже неоднократно сражались за Суперкубок. И если "Локо" в четырех попытках дважды брал трофей, то "Спартак", трижды принимавший участие в матче за Суперкубок, ни разу не выходил победителем.

2003 год, "Локомотив" — ЦСКА, 1:1 (4:3 — по пенальти)

Суперкубок впервые был проведен в марте 2003 года. Формат — победитель чемпионата встречается с обладателем Кубка страны — привычен для европейского футбола уже многие десятилетия. Например, в Англии он проводится с 1974 года, в Испании — с 1982-го, в Италии — с 1988-го. Для российского болельщика это нововведение было в новинку, как и, например, появление больших денег в футболе. Так, в 2003 году ЦСКА приобрел сначала чеха Иржи Ярошика, а затем хорвата Ивицу Олича — последний обошелся "красно-синим", по разным оценкам, от 5,5 миллиона до восьми миллионов долларов, что по тем временам было какой-то колоссальной суммой для России.

За первый Суперкубок России сразились именно ЦСКА как обладатель Кубка страны, и "Локомотив", в 2002 году впервые в истории ставший чемпионом. Основное время матча завершилось вничью 1:1, и победитель определялся в серии пенальти, которая затянулась на 14 ударов. Сергей Овчинников, легенда "красно-зеленых", отразил четыре удара из семи, что принесло "Локо" первый Суперкубок страны.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкТренер ФК "Локомотив" Юрий Семин и капитан команды Дмитрий Лоськов держат футбольный Суперкубок
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин и капитан команды Дмитрий Лоськов держат футбольный Суперкубок

2004 год, "Спартак" — ЦСКА, 1:3 (в дополнительное время)

"Спартак", переживавший в 2003 году свой худший сезон в истории и завершивший его на десятом месте, смог завоевать Кубок России, по ходу турнира не без труда пройдя саратовский "Сокол", лишь в дополнительное время обыграв "Ладу" в полуфинале, а в финале с минимальным счетом одолев "Ростов". Армейцы же одержали победу в чемпионате и еще больше усилились к сезону 2004 года: в составе "красно-синих" появились Вагнер Лав и Даниэль Карвальо.

Несмотря на разницу в классе, "Спартак" первое время даже вел в счете после гола Максима Калиниченко со штрафного. Однако еще в первом тайме ЦСКА усилиями Сергея Семака счет сравнял, а уже в добавленное время все тот же Карвальо и Дмитрий Кириченко принесли армейцам первый Суперкубок.

2005 год, "Локомотив" — "Терек", 1:0

Сезон 2004 года для "Локомотива" стал одним из лучших в истории команды: во втором круге чемпионата России команда Юрия Семина потерпела лишь два поражения, а за весь чемпионат пропустила лишь 19 голов. В свою очередь, участие в Суперкубке грозненского "Терека", ныне именуемого "Ахматом", стало сенсацией. В 2004 году команда из Чечни выступала в первом дивизионе, а на матчах команды можно было увидеть баннер "Через год — через два "Терек" будет в УЕФА". Однако ждать пару лет команде не пришлось: победы над "Кубанью", "Ротором" и "Крыльями Советов" принесли "Тереку" кубок, а вместе с ним и путевку во второй по значимости европейский клубный турнир.

Несмотря на разницу в уровне, грозненский клуб дал бой чемпиону страны: лишь в середине второго тайма после неоднозначного решения арбитра назначить пенальти капитан "Локо" Дмитрий Лоськов забил единственный гол в матче и принес московской команде второй Суперкубок в истории.

© AP Photo / StrКоманда ФК "Локомотив" держит Суперкубок после победы над ФК "Терек"
© AP Photo / Str
Команда ФК "Локомотив" держит Суперкубок после победы над ФК "Терек"

2006 год, "Спартак" — ЦСКА, 2:3

В середине 2000-х ЦСКА укрепился в статусе сильнейшей команды России: в 2005 году армейцы оформили золотой дубль — победу и в чемпионате, и в Кубке страны. В свою очередь, "Спартак" вышел из пике и вновь вернулся в число призеров национального первенства и как серебряный медалист получил право участвовать в матче за Суперкубок.

По накалу борьбы этот матч можно назвать лучшим в истории Суперкубка. Он запомнился и неоднозначными судейскими решениями в виде отмененного гола Дмитрия Павлюченко, и дракой Чиди Одиа с Моцартом, и сразу пятью голами.

© AP PhotoИгроки ФК "ЦСКА" и ФК "Спартак" во время матча за Суперкубок России по футболу
© AP Photo
Игроки ФК "ЦСКА" и ФК "Спартак" во время матча за Суперкубок России по футболу

2007 год, ЦСКА — "Спартак", 4:2

2006 год стал самым успешным в истории "красно-синих": команда выиграла все трофеи на внутренней арене, а также впервые в истории России завоевала Кубок УЕФА. В чемпионате страны "Спартак" набрал такое же количество очков, что и ЦСКА, однако по дополнительному показателю — количество побед — остался на второй строчке.

Почти 45 тысяч болельщиков, пришедшие на стадион "Лужники", как и годом ранее, увидели множество голов. После гола Дмитрия Торбинского на 61-й минуте счет стал равным — 2:2, однако концовка матча вновь осталась за ЦСКА: дважды отличился Жо. Третий раз поход за Суперкубком для "Спартака" завершился неудачей, и в последующие 10 лет "красно-белые" не принимали участия в матче за этот трофей.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВасилий Березуцкий, Денис Бояринцев и Милош Красич во время матча за Суперкубок России по футболу
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Василий Березуцкий, Денис Бояринцев и Милош Красич во время матча за Суперкубок России по футболу

2008 год, "Зенит" — "Локомотив", 2:1

В 2007 году "Зенит" впервые в российской истории завоевал чемпионский титул и весной 2008 года играл в свой лучший футбол: до победы в Кубке УЕФА оставалось два месяца, а до бронзы Евро, где блистали Андрей Аршавин, Константин Зырянов и другие игроки "Зенита", — менее четырех. В свою очередь, "Локомотив" бесславно выступил во внутреннем чемпионате, а затем с большим трудом завоевал кубок, в финале в дополнительное время одолев "Москву".

Матч завершился уверенной победой "Зенита" — 2:1, хотя болельщики в первую очередь запомнили не саму игру, а гол Андрея Аршавина, который и по сей день является одним из самых курьезных в истории отечественного футбола.

2015 год, "Зенит" — "Локомотив", 1:1 (4:2 — по пенальти)

Сезон 2014/15 завершился безоговорочной победой "Зенита": команда из Санкт-Петербурга со второго тура захватила лидерство в турнирной таблице и уже не отдавала. В свою очередь, "Локомотив" оказался на — к тому времени уже привычном — седьмом месте, на котором и пребывал вплоть до конца сезона. За три тура до конца чемпионата и за полторы недели до финального матча за кубок тренерский пост "Локо" покинул Миодраг Божович. Команду возглавил Игорь Черевченко, и под его руководством в матче с "Кубанью" в добавленное время "красно-зеленые" завоевали первый за восемь лет трофей.

Санкт-Петербург впервые в истории принял матч за Суперкубок лишь в 2015 году: подгоняемые местными болельщиками игроки "Зенита", уступавшие в счете с середины первого тайма, смогли сравнять счет за 10 минут до конца основного времени и одержать победу в серии пенальти. "Красно-зеленых" подвело пижонство — сразу два удара "парашютом" по центру были неточными.

Игроки Спартака. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Спартак" и "Локомотив" откроют новый сезон игрой за российский Суперкубок
Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена