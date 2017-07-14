Ноль у "Спартака", два — у "Локо". История Суперкубка России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Иван Воронцов. Сезон российского футбола открывается 14 июля матчем за Суперкубок: в Москве на стадионе в Черкизово сойдутся действующий чемпион страны "Спартак" и номинальный хозяин арены, обладатель кубка России "Локомотив". Неделю назад появилась информация о том, что спрос на билеты превышает предложение: золотые медали чемпионата России наглядно продемонстрировали, сколько на самом деле фанатов у "красно-белых" — в стране в целом и в Москве в частности. Арена, чья вместимость меньше 30 тысяч, оказалась явно мала для поклонников обеих команд.

"Спартак" и "Локомотив" уже неоднократно сражались за Суперкубок. И если "Локо" в четырех попытках дважды брал трофей, то "Спартак", трижды принимавший участие в матче за Суперкубок, ни разу не выходил победителем.

2003 год, "Локомотив" — ЦСКА, 1:1 (4:3 — по пенальти)

Суперкубок впервые был проведен в марте 2003 года. Формат — победитель чемпионата встречается с обладателем Кубка страны — привычен для европейского футбола уже многие десятилетия. Например, в Англии он проводится с 1974 года, в Испании — с 1982-го, в Италии — с 1988-го. Для российского болельщика это нововведение было в новинку, как и, например, появление больших денег в футболе. Так, в 2003 году ЦСКА приобрел сначала чеха Иржи Ярошика, а затем хорвата Ивицу Олича — последний обошелся "красно-синим", по разным оценкам, от 5,5 миллиона до восьми миллионов долларов, что по тем временам было какой-то колоссальной суммой для России.

За первый Суперкубок России сразились именно ЦСКА как обладатель Кубка страны, и "Локомотив", в 2002 году впервые в истории ставший чемпионом. Основное время матча завершилось вничью 1:1, и победитель определялся в серии пенальти, которая затянулась на 14 ударов. Сергей Овчинников, легенда "красно-зеленых", отразил четыре удара из семи, что принесло "Локо" первый Суперкубок страны.

2004 год, "Спартак" — ЦСКА, 1:3 (в дополнительное время)

"Спартак", переживавший в 2003 году свой худший сезон в истории и завершивший его на десятом месте, смог завоевать Кубок России, по ходу турнира не без труда пройдя саратовский "Сокол", лишь в дополнительное время обыграв "Ладу" в полуфинале, а в финале с минимальным счетом одолев "Ростов". Армейцы же одержали победу в чемпионате и еще больше усилились к сезону 2004 года: в составе "красно-синих" появились Вагнер Лав и Даниэль Карвальо.

Несмотря на разницу в классе, "Спартак" первое время даже вел в счете после гола Максима Калиниченко со штрафного. Однако еще в первом тайме ЦСКА усилиями Сергея Семака счет сравнял, а уже в добавленное время все тот же Карвальо и Дмитрий Кириченко принесли армейцам первый Суперкубок.

2005 год, "Локомотив" — "Терек", 1:0

Сезон 2004 года для "Локомотива" стал одним из лучших в истории команды: во втором круге чемпионата России команда Юрия Семина потерпела лишь два поражения, а за весь чемпионат пропустила лишь 19 голов. В свою очередь, участие в Суперкубке грозненского "Терека", ныне именуемого "Ахматом", стало сенсацией. В 2004 году команда из Чечни выступала в первом дивизионе, а на матчах команды можно было увидеть баннер "Через год — через два "Терек" будет в УЕФА". Однако ждать пару лет команде не пришлось: победы над "Кубанью", "Ротором" и "Крыльями Советов" принесли "Тереку" кубок, а вместе с ним и путевку во второй по значимости европейский клубный турнир.

Несмотря на разницу в уровне, грозненский клуб дал бой чемпиону страны: лишь в середине второго тайма после неоднозначного решения арбитра назначить пенальти капитан "Локо" Дмитрий Лоськов забил единственный гол в матче и принес московской команде второй Суперкубок в истории.

© AP Photo / Str Команда ФК "Локомотив" держит Суперкубок после победы над ФК "Терек" © AP Photo / Str Команда ФК "Локомотив" держит Суперкубок после победы над ФК "Терек"

2006 год, "Спартак" — ЦСКА, 2:3

В середине 2000-х ЦСКА укрепился в статусе сильнейшей команды России: в 2005 году армейцы оформили золотой дубль — победу и в чемпионате, и в Кубке страны. В свою очередь, "Спартак" вышел из пике и вновь вернулся в число призеров национального первенства и как серебряный медалист получил право участвовать в матче за Суперкубок.

По накалу борьбы этот матч можно назвать лучшим в истории Суперкубка. Он запомнился и неоднозначными судейскими решениями в виде отмененного гола Дмитрия Павлюченко, и дракой Чиди Одиа с Моцартом, и сразу пятью голами.

© AP Photo Игроки ФК "ЦСКА" и ФК "Спартак" во время матча за Суперкубок России по футболу © AP Photo Игроки ФК "ЦСКА" и ФК "Спартак" во время матча за Суперкубок России по футболу

2007 год, ЦСКА — "Спартак", 4:2

2006 год стал самым успешным в истории "красно-синих": команда выиграла все трофеи на внутренней арене, а также впервые в истории России завоевала Кубок УЕФА. В чемпионате страны "Спартак" набрал такое же количество очков, что и ЦСКА, однако по дополнительному показателю — количество побед — остался на второй строчке.

Почти 45 тысяч болельщиков, пришедшие на стадион "Лужники", как и годом ранее, увидели множество голов. После гола Дмитрия Торбинского на 61-й минуте счет стал равным — 2:2, однако концовка матча вновь осталась за ЦСКА: дважды отличился Жо. Третий раз поход за Суперкубком для "Спартака" завершился неудачей, и в последующие 10 лет "красно-белые" не принимали участия в матче за этот трофей.

2008 год, "Зенит" — "Локомотив", 2:1

В 2007 году "Зенит" впервые в российской истории завоевал чемпионский титул и весной 2008 года играл в свой лучший футбол: до победы в Кубке УЕФА оставалось два месяца, а до бронзы Евро, где блистали Андрей Аршавин, Константин Зырянов и другие игроки "Зенита", — менее четырех. В свою очередь, "Локомотив" бесславно выступил во внутреннем чемпионате, а затем с большим трудом завоевал кубок, в финале в дополнительное время одолев "Москву".

Матч завершился уверенной победой "Зенита" — 2:1, хотя болельщики в первую очередь запомнили не саму игру, а гол Андрея Аршавина, который и по сей день является одним из самых курьезных в истории отечественного футбола.

2015 год, "Зенит" — "Локомотив", 1:1 (4:2 — по пенальти)

Сезон 2014/15 завершился безоговорочной победой "Зенита": команда из Санкт-Петербурга со второго тура захватила лидерство в турнирной таблице и уже не отдавала. В свою очередь, "Локомотив" оказался на — к тому времени уже привычном — седьмом месте, на котором и пребывал вплоть до конца сезона. За три тура до конца чемпионата и за полторы недели до финального матча за кубок тренерский пост "Локо" покинул Миодраг Божович. Команду возглавил Игорь Черевченко, и под его руководством в матче с "Кубанью" в добавленное время "красно-зеленые" завоевали первый за восемь лет трофей.

Санкт-Петербург впервые в истории принял матч за Суперкубок лишь в 2015 году: подгоняемые местными болельщиками игроки "Зенита", уступавшие в счете с середины первого тайма, смогли сравнять счет за 10 минут до конца основного времени и одержать победу в серии пенальти. "Красно-зеленых" подвело пижонство — сразу два удара "парашютом" по центру были неточными.