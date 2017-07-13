Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Футболист "Зенита" Александр Кержаков завершил игровую карьеру, но продолжит работать в команде, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на председателя правления — президента петербургского клуба Сергея Фурсенко.

"Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами", — пояснил Фурсенко.

Ранее сайт "Зенита" сообщил, что Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд, которые входят в состав клуба. Главной задачей экс-форварда станет контроль прогресса игроков и продвижение их от академии до первой команды.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории "Зенита" — на его счету 226 голов в 386 матчах. Вместе с "сине-бело-голубыми" нападающий трижды становился чемпионом страны, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка.

За сборную Кержаков провел 90 игр и забил 30 голов, став лучшим бомбардиром и в составе национальной команды.

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