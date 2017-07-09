МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси будет зарабатывать миллион фунтов стерлингов в неделю, пишет газета The Times.

Он станет первым футболистом в мире, который получает такую зарплату. Для сравнения нападающий "Реала" Криштиану Роналду получает 365 тысяч фунтов в неделю.

Ранее клуб анонсировал продление контракта с футболистом до 30 июня 2021 года. Документ будет подписан в ближайшее время.