Хоккеист Овечкин сыграл свадьбу с фотомоделью Шубской

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В интернете появились фотографии со свадьбы российского хоккеиста Александра Овечкина с моделью Анастасией Шубской. Первые кадры с праздника выложили в Instagram гости торжественного мероприятия.

Пара сыграла свадьбу в День семьи, любви и верности. Торжество прошло примерно через год после официальной регистрации брака, которая состоялась 20 августа 2016 года. До этого хоккеист и модель встречались около двух лет.

Публикация от @vogue._.style Июл 8 2017 в 7:03 PDT

В Instagram, в частности, опубликована видеозапись, на которой Шубская ожидает начала торжества в свадебном платье и с букетом — роликом поделилась визажист мероприятия. Еще одно видео выложила гостья свадьбы — на нем Овечкин и его избранница уже вместе, готовятся сесть за стол.

Публикация от Irina Mitroshkina💄 (@irina_mitroshkina) Июл 8 2017 в 7:05 PDT

На торжествах присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певица Катя Лель и продюсер Яна Рудковская.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 8:45 PDT

Кроме того, в аккаунтах молодоженов накануне появились фотографии с девичника и мальчишника.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Июл 1 2017 в 10:49 PDT

Анастасия Шубская — российская фотомодель, дочь артистки и кинорежиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга, предпринимателя Кирилла Шубского. Александр Овечкин — нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".