Московские власти заявили о готовности принять ЧМ-2018 "на высшем уровне"

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1058)

Подготовка к чемпионату мира по футболу-2018. Архивное фото

Подготовка к чемпионату мира по футболу-2018. Архивное фото

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявил, что столица готова к проведению чемпионата мира по футболу на высшем уровне, сообщается на сайте городской мэрии.

"Все основное внимание будет приковано к Москве, а значит, туристы будут прибывать в основном в столичные аэропорты. Учитывая опыт проведения спортивных и культурных мероприятий, мы к этому готовы. Чемпионат пройдет на самом высоком уровне", — сказал он.

Гуляев добавил, что на сегодняшний день 1086 столичных гостиниц прошли процедуру классификации, а до конца года будет построено еще 10 отелей. По его словам, город готов предоставить болельщикам большое количество номеров в разных ценовых категориях.

Также он подчеркнул, что опыт обеспечения безопасности во время матчей Кубка конфедерации-2017 дает уверенность в подготовке и проведении в столице "главного турнира четырехлетия".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.