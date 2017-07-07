Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1056)

Инсталляции Russia 2018 к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Архивное фото

Инсталляции Russia 2018 к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти Волгоградской области планируют арендовать на пять лет аппаратные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе на маршрутах движения клиентских групп при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из материалов на портале госзакупок.

Поставить аппараты нужно до конца текущего года, исполнителя планируется выбрать в начале августа, максимальная цена контракта составляет 660,87 миллиона рублей. Указывается, что финансироваться аренда будет за счет средств из областного бюджета.

План размещения комплексов фиксации насчитывает более 80 адресов в Волгограде и области, следует из материалов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.