"Пулково" во время Кубка конфедераций обслужил более миллиона пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В дни проведения Кубка конфедераций, с 15 июня по 2 июля, аэропорт "Пулково" обслужил более 1 миллиона пассажиров, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

В частности, в дни проведения турнира аэропорт "Пулково" обслужил 8205 рейсов на прилет и вылет. Из них выполнено 4853 внутренних рейса и 3352 международных рейса, в том числе 18 рейсов со сборными по футболу из России, Новой Зеландии, Камеруна, Австралии, Португалии, Германии и Чили. Пиковым днем по нагрузке стало 30 июня — в этот день аэропорт отправил и принял 524 рейса (65278 человек).

"В дни проведения Кубка конфедераций аэропорт обслужил 1 093 373 человека. Число пассажиров, воспользовавшихся внутренними рейсами, составило 607 317 человек, международными — 486 056", — говорится в сообщении.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В воскресенье в Санкт-Петербурге сборная Германии в финале турнира обыграла команду Чили со счетом 1:0.

Все службы аэропорта в период проведения турнира работали в усиленном режиме. В зоне прибытия располагался центр выдачи билетов на предстоящие матчи, стойки транспортного и информационного обеспечения. Также гостей турнира встречали волонтеры, которые помогали пассажирам сориентироваться в терминале и найти шаттлы до стадиона "Санкт-Петербург Арена". Для удобства иностранных болельщиков в стерильной зоне прибытия международных рейсов располагался центр выдачи персонифицированных карт зрителя (FAN ID), при наличии которого граждане других государств могли воспользоваться особой процедурой въезда на территорию России, позволяющей посетить страну без оформления визы.